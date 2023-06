Mappato per la prima volta il terreno sotto il ghiacciaio Thwaites

AGI - Il terreno sotto il ghiacciaio Thwaites, il più vulnerabile dell’Antartide, è stato mappato per la prima volta, aiutando gli scienziati a capire meglio come viene influenzato dai cambiamenti climatici. Lo dimostra lo studio del British Antarctic Survey (BAS), pubblicato sulla rivista Science Advances.

L’analisi della geologia sotto il ghiacciaio, nell’Antartide occidentale, mostra che c’è meno roccia sedimentaria di quanto ci si aspettasse, una scoperta che potrebbe influenzare il modo in cui il ghiaccio scivola e si scioglie nei prossimi decenni. “I sedimenti permettono un flusso più veloce, come se si scivolasse sul fango”, ha spiegato il dottor Tom Jordan, geofisico del British Antarctic Survey (BAS), che ha guidato lo studio. “Ora che abbiamo una mappa di dove si trovano i sedimenti scivolosi, possiamo prevedere meglio come si comporterà il ghiacciaio in futuro quando si ritirerà”, ha detto Jordan.

