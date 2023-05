Uno studioso su cinque ha assistito a fenomeni aerei non identificati

AGI – Anche gli accademici hanno assistito di persona o conoscono persone che hanno vissuto fenomeni aerei non identificati (UAP). A dirlo, un sondaggio condotto su 1.460 accademici statunitensi e pubblicato su Humanities and Social Science Communications. Marissa Yingling, Charlton Yingling e Bethany Bell hanno intervistato professori, professori associati e assistenti di 144 università statunitensi in 14 discipline accademiche nel 2022.

Il sondaggio è stato inviato a 39.984 accademici e il tasso di risposta è stato del 4%. Ai partecipanti, che erano per il 62% maschi e per l’80% bianchi, è stato chiesto quali fossero le loro percezioni, esperienze e opinioni sull’UAP.

Delle 14 diverse discipline rappresentate, il 10% dei partecipanti lavorava in scienze politiche, il 10% in fisica, il 10% in psicologia e il 6% in ingegneria. Secondo i risultati, il 19% dei partecipanti (276) ha riferito che loro o qualcuno che conoscevano aveva assistito a UAP e un ulteriore 9% (128) ha riferito che loro o qualcuno che conosceva potevano aver assistito a UAP.

Il 39% di tutti i partecipanti ha riferito di non sapere quali fossero le spiegazioni più probabili per UAP, mentre il 21% le ha attribuite a eventi naturali e il 13% a dispositivi di intelligenza sconosciuta.

Sebbene solo il 4% dei partecipanti abbia riferito di aver condotto ricerche accademiche relative all'UAP, il 36% (524) ha riportato un certo grado di interesse nel condurre ricerche in questo settore.

Il 43% ha affermato che sarebbe più propenso a condurre ricerche accademiche sull’UAP se lo facesse uno studioso rispettabile nella loro disciplina e il 55% ha affermato che sarebbe più propenso a condurre ricerche sull’AAP se potesse ottenere finanziamenti. Il 37% dei partecipanti ha giudicato molto importante o assolutamente essenziale l’importanza di ulteriori ricerche sul UAP, mentre il 64% ha ritenuto molto importante o assolutamente essenziale il coinvolgimento del mondo accademico nella ricerca correlata al UAP.

I risultati suggeriscono che molti accademici statunitensi di tutte le discipline considerano importante il coinvolgimento del mondo accademico nella ricerca sull’UAP e potrebbero essere disposti a impegnarsi nella ricerca sull’UAP, in particolare se lo fanno altri che considerano rispettabili nel loro campo. Gli autori suggeriscono che discussioni aperte sulla UAP tra accademici potrebbero consentire un maggiore coinvolgimento accademico nella ricerca relativa a tale tematica.