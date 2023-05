AGI - Se pensate che un marito o una moglie fedigrafi, non dormano sogni tranquilli perché divorati dal rimorso, vi sbagliate. Le persone sposate che tradiscono non si pentono.

Un nuovo studio sulla psicologia dell’infedeltà condotto dai ricercatori della Università di Johns Hopkins e pubblicato sulla rivista Archives of Sexual Behavior ha rivelato che le persone sposate che hanno relazioni extraconiugali le trovano altamente soddisfacenti, esprimono scarso rimorso e credono che l’adulterio non abbia danneggiato i loro matrimoni altrimenti sani.

L’ampia indagine condotta su persone che utilizzano Ashley Madison, un sito web per facilitare le relazioni extraconiugali, mette in discussione le idee comunemente accettate sull’infedeltà, in particolare sulle motivazioni e le esperienze dei traditori. “Nei media popolari, nei programmi televisivi, nei film e nei libri – ha affermato l’autore principale Dylan Selterman, professore associato presso il Dipartimento di Psicologia e Scienze del Cervello dell’Università di Johns Hopkins, specializzato nello studio delle relazioni e dell’attrazione – le persone che hanno relazioni extraconiugali vivono un’intensa colpa morale, ma non questo quello che abbiamo visto nel nostro studio”.

“I livelli di soddisfazione per le relazioni extraconiugali – ha aggiunto – erano alti, sia dal punto di vista sessuale che emotivo. E i sentimenti di pentimento erano bassi. Questi risultati dipingono un quadro più complesso dell’infedeltà rispetto a quello che credevamo di sapere”.

I ricercatori hanno condotto questo studio per comprendere meglio le esperienze psicologiche di coloro che cercano e intraprendono relazioni extraconiugali. In collaborazione con ricercatori dell’Università di Western Ontario, Selterman ha intervistato quasi 2.000 utenti attivi di Ashley Madison, prima e dopo aver intrapreso relazioni extraconiugali. Ai partecipanti sono state poste domande sullo stato del loro matrimonio, sul motivo per cui desideravano avere una relazione extraconiugale e sul loro benessere generale. I partecipanti, generalmente di mezza età e di sesso maschile, hanno riportato alti livelli di amore per i loro partner, ma bassi livelli di soddisfazione sessuale.

I partecipanti hanno riportato alti livelli di amore per i loro coniugi, ma circa la metà ha dichiarato di non avere attività sessuale con il proprio partner. La mancanza di soddisfazione sessuale è stata la motivazione più citata per intraprendere una relazione extraconiugale, seguita dalla volontà di indipendenza e varietà sessuale. I problemi fondamentali nella relazione, come la mancanza di amore o la rabbia verso il coniuge, sono state le ragioni meno citate.

Avere matrimoni felici non ha reso i traditori più propensi a pentirsi delle relazioni extraconiugali, ha rivelato l’indagine. I partecipanti hanno generalmente affermato che la loro relazione extraconiugale era altamente soddisfacente sia dal punto di vista sessuale che emotivo, e che non si pentivano di averla avuta. I risultati suggeriscono che l’infedeltà non è necessariamente il risultato di un problema più profondo nella relazione, ha affermato Selterman.

I partecipanti cercavano relazioni extraconiugali perché desideravano esperienze sessuali nuove ed eccitanti, o talvolta perché non sentivano un forte impegno verso i propri partner, piuttosto che per un bisogno di soddisfazione emotiva, ha rilevato il rapporto. “Le persone hanno diverse motivazioni per tradire”, ha affermato Selterman. “A volte tradiscono anche se le loro relazioni sono abbastanza buone. Qui non vediamo prove solide che le relazioni extraconiugali siano associate a una qualità della relazione inferiore o a una minore soddisfazione nella vita”.

Selterman spera di approfondire questo lavoro analizzando come altre popolazioni di traditori si confrontano con la popolazione di Ashley Madison. “Il punto fondamentale per me – ha concluso – è che mantenere la monogamia o l’esclusività sessuale, specialmente lungo l’arco della vita delle persone, è davvero molto difficile e penso che le persone diano per scontato la monogamia quando sono impegnate in un matrimonio. Le persone assumono che i loro partner saranno totalmente soddisfatti avendo rapporti sessuali con una sola persona per i prossimi 50 anni della loro vita, ma molte persone falliscono in questo. Non significa che tutte le relazioni sono destinate al fallimento, ma che l’infedeltà potrebbe essere una parte comune delle relazioni delle persone”.