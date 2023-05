L'agopuntura auricolare aiuta a perdere peso

AGI - L’agopuntura auricolare con l’utilizzo di perle metalliche può contribuire a ridurre il peso, l’indice di massa corporea (IMC) e il grasso corporeo in combinazione con una dieta restrittiva, secondo una nuova ricerca presentata quest’anno al Congresso Europeo sull’Obesità (European Congress on Obesity – ECO) a Dublino, in Irlanda (17-20 maggio).

Lo studio condotto dal team di ricercatori guidato da Takahiro Fujimoto della Clinica F di Tokyo, Giappone, suggerisce che i desideri alimentari possono essere controllati utilizzando il metodo più semplice della stimolazione auricolare con le perle anziché l’uso tradizionale di aghi intradermici, che richiede acupunturisti esperti.

“Dal momento che queste minuscole perle metalliche sono attaccate a sei punti dell’orecchio esterno che stimolano i nervi e gli organi che regolano l’appetito, la sazietà e la fame, questo tipo di agopuntura non richiede conoscenze o competenze complesse”, spiega il dott. Fujimoto. “In Giappone, questo metodo per aiutare la perdita di peso è stato utilizzato per oltre 30 anni”.

Nella medicina tradizionale cinese, l’agopuntura si basa sulla comprensione che la tua salute dipenda dal flusso di qi (energia) nel tuo corpo. Questa energia si muove lungo vie invisibili, chiamate meridiani, che si trovano in tutto il tuo corpo, compresi le orecchie. Un flusso di qi bloccato o interrotto può avere un effetto negativo sulla tua salute fisica e mentale.

La terapia auricolare (dell’orecchio) con l’agopuntura si basa sulla teoria che l’orecchio esterno rappresenti tutte le parti del corpo. Sottili aghi o perle vengono posizionati su determinati punti, di solito lungo le linee dei meridiani, per ripristinare il flusso di ‘qi’ risolvendo eventuali blocchi o interruzioni e possono aiutare con una varietà di condizioni di salute

L’approccio è stato utilizzato per trattare la dipendenza da droghe e per aiutare le persone a smettere di fumare e a perdere peso. Sebbene il meccanismo non sia chiaro, gli studi suggeriscono che l’agopuntura auricolare possa contribuire a regolare il sistema endocrino, modulare il metabolismo, favorire la digestione e ridurre lo stress ossidativo.

I numeri dello studio

Questo nuovo studio si basa su ricerche precedenti condotte su donne giapponesi in sovrappeso o obese, che hanno evidenziato che coloro che sono stati trattati con l’agopuntura auricolare con perle hanno perso significativamente più peso rispetto a coloro che non sono stati trattati, e questa perdita di peso è stata mantenuta per 6 mesi dopo la fine del trattamento.

Il nuovo studio ha coinvolto 81 uomini giapponesi con sovrappeso o obesità (età compresa tra i 21 e 78 anni; BMI medio 28,4 kg/m²) con alti livelli di grasso addominale cattivo e ha valutato l’agopuntura auricolare con perline di metallo da 1,5 mm su sei punti dell’orecchio esterno-shen -uomini, tubo del cibo, apertura superiore dello stomaco, stomaco, polmoni e sistema endocrino.

Le perline sono state posizionate su entrambe le orecchie e mantenute in posizione utilizzando un nastro chirurgico, per garantire che i partecipanti ricevessero continuamente una pressione uniforme su ciascuno dei sei punti di agopuntura. Le perle venivano sostituite due volte a settimana durante le visite in ospedale. Allo stesso tempo, ai partecipanti sono state fornite indicazioni sulla dieta ed è stato misurato il peso corporeo. Inoltre, ai volontari è stato chiesto di ridurre della metà l’assunzione totale di cibo durante i 3 mesi di trattamento e di tenere un diario alimentare.

Tutti i partecipanti sono stati pesati e misurati all’inizio e alla fine del trattamento, inclusi peso corporeo, percentuale di grasso corporeo, massa grassa, massa magra, massa muscolare, indice di massa corporea e grasso addominale per vedere quale impatto può avere l’agopuntura auricolare con perline. Lo studio ha rilevato differenze sostanziali dopo 3 mesi, con i partecipanti che hanno perso in media 10,4 cm di circonferenza vita (da una media di 98,4 cm all’inizio dello studio a 88 cm) e il 4% del grasso corporeo totale (da una media del 28,2% al 24,3%).

Anche le misurazioni del grasso corporeo addominale malsano sono diminuite in media di 2 punti e il BMI è diminuito di quasi 3 punti. “I nostri risultati suggeriscono che l’agopuntura sull’orecchio può aiutare la perdita di peso se abbinata a dieta ed esercizio fisico”, afferma il dott. Fujimoto.

“È probabile che l’agopuntura abbia un effetto positivo frenando le voglie e l’appetito, migliorando la digestione e stimolando il metabolismo”. Gli autori notano diverse limitazioni, tra cui il fatto che si tratta di uno studio osservazionale in un piccolo gruppo di uomini giapponesi per un breve periodo di tempo e non può dimostrare il nesso di causalità.