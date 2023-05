La 'Fornace di Montalbano' è la foto del giorno della Nasa

Sono nostri la camera e lo spettrometro della sonda che tra pochi giorni partirà per Giove. È nostra una delle due sonde dirette in questi anni verso Mercurio. E la camera a plasma di Frascati è così avanzata che la utilizzano Usa e Cina. Abbiamo visitato i laboratori dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per raccontarvelo