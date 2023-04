I leoni marini dormono 10 ore al giorno, ma a volte solo due 

AGI - Gli elefanti leoni marini si addormentano in apnea e scendono, addormentati fino a oltre 260 metri di profondità. Per la prima volta, gli scienziati hanno registrato l’attività cerebrale di un mammifero marino in libertà in mare aperto, rivelando le abitudini di sonno degli elefanti marini durante i mesi trascorsi in mare aperto.

I nuovi risultati, pubblicati sulla rivista Science, mostrano che, mentre questi animali possono passare 10 ore al giorno a dormire sulla spiaggia durante la stagione di riproduzione, in media dormono solo 2 ore al giorno quando sono in mare durante i lunghi viaggi alla ricerca di cibo che possono durare anche alcuni mesi.

Lo strano modo di dormire dei leoni marini

Dormono per circa 10 minuti alla volta durante immersioni profonde di 30 minuti, spesso in discesa mentre dormono profondamente e a volte rimanendo immobili sul fondo del mare. La prima autrice dello studio, Jessica Kendall-Bar, ha guidato la ricerca come studentessa di dottorato all’Università di Santa Cruz, lavorando con Daniel Costa e Terrie Williams, entrambi professori di ecologia e biologia evolutiva all’UCSC. “Da anni, una delle domande centrali sugli elefanti marini è stata: quando dormono?”.

© Grafica di Jessica Kendall-Bar



Il laboratorio dell’Istituto di scienze marine dell’UCSC ha guidato il programma di ricerca presso la riserva di Año Nuevo per oltre 25 anni, utilizzando tag sempre più sofisticati per tracciare i movimenti e il comportamento di immersione di questi mammiferi durante le loro migrazioni di foraggiamento, quando si dirigono nell’Oceano Pacifico settentrionale anche per 8 mesi. “I registri delle immersioni mostrano che si immergono costantemente, quindi abbiamo pensato che dormissero durante quelle che chiamiamo immersioni in corrente, perché smettono di nuotare e affondano lentamente, Si tratta di un comportamento – ha detto Costa – che non conoscevamo”. “Ora – ha aggiunto – siamo finalmente in grado di dire che stanno sicuramente dormendo durante quelle immersioni e abbiamo anche scoperto che non dormono molto nel complesso rispetto ad altri mammiferi”. Infatti, durante i loro mesi in mare, gli elefanti marini si contendono il record per il minor sonno tra tutti i mammiferi, attualmente detenuto dagli elefanti africani, che sembrano dormire solo due ore al giorno in base ai loro schemi di movimento.

Il sonno "in profondità"

“Gli elefanti marini – ha detto Kendall-Bar, che è attualmente un borsista post-dottorato presso lo Scripps Institution of Oceanography della UC San Diego – sono insoliti in quanto passano dal dormire molto quando sono a terra, più di 10 ore al giorno, a due ore o meno quando sono in mare”.

Kendall-Bar ha sviluppato un sistema in grado di registrare in modo affidabile l’attività cerebrale (come un elettroencefalogramma o EEG) negli elefanti marini selvatici durante il loro normale comportamento di immersione in mare. Gli elefanti marini sono più vulnerabili ai predatori come squali e orche assassine quando sono in superficie nell’oceano aperto; quindi, passano solo un minuto o due respirando in superficie tra un’immersione e l’altra. “Sono in grado di trattenere il respiro per molto tempo, quindi possono addormentarsi profondamente durante queste immersioni in profondità sotto la superficie dove sono più al sicuro”, ha detto Kendall-Bar.