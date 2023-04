Scoperta una baia in Australia dove le megattere fanno la spa

AGI - Le balene si fermano nella baia di Gold Coast per un trattamento termale comprensivo di scrub per tutto il corpo. Lo dimostra lo studio della Griffith University, “Exfoliating Whales-Sandy Bottom Contact Behaviour of Humpback Whales”, pubblicato su Marine Science and Engineering Griffith University.

Le megattere utilizzano le aree sabbiose e poco profonde delle baie per rotolarsi nei substrati sabbiosi e rimuovere le cellule morte della pelle durante i loro viaggi di ritorno verso sud, in acque più fresche.

L’ecologo marino Olaf Meynecke, del Griffith-led Whales and Climate Research Program e del Coastal and Marine Research Centre, ha utilizzato dei tag a ventosa per seguire le balene in migrazione verso sud tra agosto 2021 e ottobre 2022.

Utilizzando i dati e i filmati raccolti dai tag, le balene sono state osservate mentre eseguivano rotolamenti completi e laterali fino a 49 metri di profondità sul fondale marino che era ricoperto di sabbia fine o detriti.

“In tutte le occasioni di rotolamento sulla sabbia – ha detto il dottor Meynecke – le balene sono state osservate in video mentre si muovevano lentamente in avanti con la testa nella sabbia, seguite da un rotolamento laterale o da un rotolamento completo”.

“Durante i diversi interventi – ha spiegato Meynecke – il rotolamento sulla sabbia è stato osservato b. Il comportamento era conseguente al corteggiamento o alla competizione. Riteniamo che le balene si esfoliano utilizzando la sabbia per aiutare la muta e la rimozione di ectoparassiti come i cirripedi e che scelgano specificamente le aree adatte a questo comportamento”.

Nelle acque tropicali e subtropicali, i cirripedi si attaccano alle balene nei primi stadi di vita e le balene devono rimuoverli frequentemente per evitare una crescita eccessiva che comporta, per loro, una perdita di energia.

“Le megattere ospitano diverse comunità di batteri della pelle che possono rappresentare una minaccia per le ferite aperte se i batteri crescono in gran numero”, ha dichiarato il dottor Meynecke.

“La rimozione della pelle in eccesso – ha spiegato il dottore Meynecke – è probabilmente una necessità per mantenere una comunità batterica cutanea sana; le megattere possono rimuovere una parte dei cirripedi e della pelle attraverso l’attività di superficie, come ad esempio la rottura, ma non tutti”.

È stato, inoltre, osservato che la pelle delle balene cadeva durante il processo di tutti i rotolamenti identificati e che pesci come il novellame di trevally argentato si nutrivano attivamente della pelle delle balene. Questa azione può essere paragonata alle stazioni di pulizia delle barriere coralline.

Questa ricerca è stata assistita dalla Sea World Research and Rescue Foundation e sostenuta dai fondi del Whales and Climate Research Program.