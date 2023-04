Perché le balene non si ammalano di cancro? Uno dei grandi misteri della medicina

AGI - Gli scienziati stanno scoprendo uno dei misteri della medicina: perché alcune specie animali evitano di ammalarsi di cancro mentre altre sono afflitte da tumori che ne accorciano la vita?

Ad esempio, ricorda the Guardian, le balene si ammalano poco spesso di cancro, mentre è la principale causa di morte per cani e gatti. Volpi e leopardi sono suscettibili, mentre pecore e antilopi non lo sono. Anche i pipistrelli sono relativamente ben protetti dal cancro, ma non i topi e i ratti. Negli esseri umani, il cancro è una delle principali cause di morte che uccide circa 10 milioni di persone all'anno.

Ancora più sconcertante è il fatto che molte creature enormi, tra cui balene ed elefanti, generalmente non si ammalano quando, invece, dovrebbero essere particolarmente a rischio perché possiedono un gran numero di cellule, ognuna delle quali potrebbe scatenare un tumore.

Questo è il paradosso di Peto, dal nome dello statistico britannico Richard Peto che per primo lo ha delineato, ed è al centro delle indagini degli scienziati del Wellcome Sanger Institute di Cambridge, che collaborano con ricercatori di diversi centri, tra cui la Zoological Society of London (ZSL).

"Il cancro è una malattia che si manifesta quando una cellula del corpo subisce una serie di mutazioni nel suo DNA e inizia a dividersi in modo incontrollato, mentre le difese dell'organismo non riescono a fermare questa crescita", ha detto il responsabile del progetto Alex Cagan. "Più cellule possiede un animale, maggiore è il rischio che una di esse diventi cancerosa".

Questo punto di vista è sostenuto da Simon Spiro, patologo veterinario dello ZSL. "Pensate alle cellule come ai biglietti della lotteria: più ne avete, maggiore è la possibilità di vincere un jackpot che, in questo caso, è il cancro. Quindi, se avete mille volte più cellule di un essere umano, dovreste avere un rischio mille volte maggiore di ammalarvi di cancro".

Ci sono alcune specie di balene che non dovrebbero essere in grado di raggiungere l'età di un anno senza ammalarsi di cancro perché hanno così tante cellule - diversi miliardi in più rispetto agli esseri umani. Però c'è un aspetto importante. Le balene Bowhead hanno una vita media di 100-200 anni, ad esempio, mentre gli elefanti hanno una vita media di circa 70 anni. Eppure, rispetto agli esseri umani, hanno tutti un numero di cellule migliaia di volte superiore, ognuna delle quali è un potenziale punto di partenza per una mutazione che porterebbe al cancro.

Gli scienziati hanno scoperto che le specie longeve accumulano mutazioni a un ritmo più lento, mentre quelle a vita breve lo fanno a un ritmo più veloce. Per esempio, nell'uomo si accumulano circa 47 mutazioni all'anno, mentre nel topo si arriva a circa 800 mutazioni all'anno. Questi ultimi vivono circa 4 anni mentre la durata media della vita umana è di 83,6 anni.

Inoltre, si è scoperto che, al termine della vita, tutti i diversi animali studiati avevano accumulato circa 3.200 mutazioni ma non è chiaro come gli animali longevi riescano a rallentare il tasso di mutazioni del DNA. Inoltre, il legame tra i tassi di mutazione e la durata della vita è stato stabilito solo per gli animali con una durata di vita medio-bassa.

Il punto cruciale è che stabilire un legame tra i tassi di mutazione, i tumori e l'invecchiamento offre una nuova comprensione di entrambi i processi e potrebbe portare a migliorare lo screening dei tumori e i trattamenti che potrebbero moderare gli impatti peggiori dell'invecchiamento.