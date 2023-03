Caccia alla leonessa in Francia

AGI - È caccia al leone, anzi alla leonessa, nel comune di Prouvy (Nord) dove diversi abitanti hanno scattato foto e riprese video, lanciando l'allarme alla polizia. In un primo momento la sindaca comunista Isabelle Chouain aveva pensato a uno scherzo di qualche abitante, ma dalle prove esaminate è invece venuto fuori che il felino avvistato lungo la ferrovia è una "piccola leonessa", probabilmente una specie originaria del Botswana.

"Ciò che mi ha colpito è stata quella coda folta con la punta nera. Mi ha fatto dire a me stesso: Non può essere una volpe, un gatto, non può essere altro che una leonessa", ha riferito un residente all'emittente France 2.

Il primo ad aver sorpreso l'agile e robusta sagoma dell'animale durante una passeggiata è stato Antonio Sirna, residente nella regione. Il giorno dopo, dalla sua casa che si affaccia direttamente sulla linea ferroviaria lo ha rivisto, e col suo cellulare ha filmato il felino che si aggira a pochi metri dalle case a Prouvy, nella banlieue de Valenciennes.

Il Comune e le forze dell'ordine stanno sorvegliando i binari ferroviari circostanti, che sono delimitati da un bosco frequentato da selvaggina, dove il felino potrebbe rifugiarsi. È anche un luogo dove ci sono molti rifiuti e quindi, potenzialmente, cibo. "La cosa non può essere presa alla leggera. Le autorità sono sul posto per fare quello che va fatto, per intrappolare questo animale, e poi questa storia finirà", ha spiegato a France Info la sindaca Chouain.

Il tracciamento dell'animale è stato affidato alla polizia e all'Ufficio francese per la biodiversità. A seguito di nuove testimonianze, che affermano di aver visto la bestia nei pressi dello stagno di Trith-Saint-Leger, la polizia ha chiuso e vietato l'accesso all'area per due ore.

I vigili del fuoco, da parte loro, hanno chiamato la loro squadra cinofila con sede a Cambrai e il loro veterinario, l'unica persona autorizzata ad addormentare l'animale utilizzando dardi ipodermici. Anche i droni dei vigili del fuoco sono stati messi a disposizione delle forze dell'ordine. Secondo la tv France 2, al momento nessun animale domestico o da fattoria è stato ancora attaccato.