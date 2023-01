Che ore sono sulla Luna? Scienziati a confronto 

AGI - Il prossimo decennio vedrà una ripresa dell'esplorazione lunare, comprese dozzine di missioni e piani per stabilire basi permanenti sulla Luna. Gli sforzi pongono una miriade di sfide. Tra questi c'è una domanda sottile, ma fondamentale, a cui i metrologi di tutto il mondo stanno lavorando per rispondere, cioè come fare a calcolare l'ora sulla Luna.

"Stiamo appena iniziando a capirlo", ha affermato Cheryl Gramling, ingegnere aerospaziale che guida il team di posizione, navigazione e cronometraggio presso il Goddard Space Flight Center della NASA a Greenbelt, nel Maryland. La Luna attualmente non ha un orario indipendente.

Ogni missione lunare utilizza la propria scala temporale che è collegata, tramite i suoi gestori sulla Terra, al tempo universale coordinato, o UTC, lo standard rispetto al quale sono impostati gli orologi del pianeta. Ma questo metodo è relativamente impreciso e le astronavi che esplorano la Luna non sincronizzano l'ora l'una con l'altra. L'approccio funziona quando la Luna ospita una manciata di missioni indipendenti, ma sarà un problema quando ci saranno più velivoli che lavorano insieme.

Le agenzie spaziali vorranno anche rintracciarli utilizzando la navigazione satellitare, che si basa su segnali di temporizzazione precisi. Non è ovvio quale forma assumerebbe un tempo lunare universale. L'ora lunare ufficiale potrebbe essere basata su un sistema di orologi progettato per sincronizzarsi con UTC, oppure potrebbe essere indipendente dall'ora terrestre.

I rappresentanti delle agenzie spaziali e delle organizzazioni accademiche di tutto il mondo si sono incontrati nel novembre 2022 per iniziare a redigere raccomandazioni su come definire l'ora lunare presso il Centro europeo di ricerca e tecnologia spaziale dell'Agenzia spaziale europea (ESA) a Noordwijk, nei Paesi Bassi.

"Le decisioni devono essere prese presto", ha dichiarato Patrizia Tavella, che dirige il Dipartimento del Tempo presso l'Ufficio Internazionale dei Pesi e delle Misure a Sèvres, in Francia.

"Se non viene stabilito un orario lunare ufficiale, le agenzie spaziali e le compagnie private troveranno le proprie soluzioni. Questo è il motivo per cui vogliamo lanciare un allarme ora, dimostrando che possiamo lavorare insieme per prendere una decisione comune".