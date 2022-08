È partita la sperimentazione del vaccino "universale" contro l'influenza

AGI - È in corso la sperimentazione clinica di fase 1 per un candidato vaccino contro l'influenza A "universale" BPL-1357, presso il National Institutes of Health (NIH) Clinical Center degli Stati Uniti. In tutto il mondo, l'influenza provoca da 3 milioni a 5 milioni di malattie gravi e fino a 650mila decessi all'anno.

Le pandemie di nuovi ceppi influenzali verso i quali le popolazioni non hanno immunità, come l'epidemia del 1918 che causò almeno 50 milioni di morti, sono potenzialmente più letali delle epidemie stagionali. In uno studio su animali non ancora sottoposto a revisione paritaria, topi e furetti hanno ricevuto il vaccino e sono sopravvissuti a dosi letali di 6 diversi ceppi influenzali, compresi i sottotipi non inclusi nei 4 ceppi di virus dell'influenza aviaria non infettivi, inattivati che compongono il vaccino sperimentale.

Lo studio somministrerà in modo casuale fino a 100 adulti sani di età compresa tra 18 e 55 anni, 2 dosi, a 28 giorni di distanza, di un vaccino intramuscolare attivo e un placebo intranasale, un vaccino intranasale e un placebo intramuscolare, o 2 placebo.

I ricercatori del National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID) hanno sviluppato il candidato vaccino per l'intero virus per indurre una risposta immunitaria cellulare e mucosa completa simile all'infezione naturale. I campioni di sangue e di mucosa nasale prelevati mensilmente per 7 mesi consentiranno di valutare il ruolo dell'immunità mucosa, se presente, nella protezione contro le infezioni e se l'induzione dell'immunità sia cellulare che mucosa aumenta la protezione.

In caso di successo negli esseri umani, "i vaccini in grado di fornire una protezione duratura contro un'ampia gamma di virus influenzali stagionali e quelli con potenziale pandemico sarebbero strumenti di salute pubblica inestimabili", ha affermato il direttore del NIAID Anthony S. Fauci.