Il freddo sembra rallentare la crescita del cancro

AGI - L'esposizione al freddo potrebbe rappresentare un nuovo approccio per arrivare ad un cura per il cancro. A sostenerlo, uno studio sui topi dei ricercatori del Karolinska Institutet in Svezia pubblicato sulla rivista Nature. Anche se la ricerca deve essere convalidata in studi più clinici ampi, i primi risultati fanno ben sperare.

Abbassare il termostato, infatti, sembra rendere più difficile la crescita delle cellule tumorali. Lo studio ha scoperto che le temperature si raffreddano attivano il grasso bruno che producono calore e che consumano gli zuccheri di cui i tumori hanno bisogno per prosperare.

Meccanismi metabolici simili sono stati trovati in un malato di cancro esposto a una temperatura ambiente abbassata. Lo studio ha confrontato la crescita del tumore e i tassi di sopravvivenza nei topi con vari tipi di cancro, inclusi i tumori del colon-retto, della mammella e del pancreas, quando esposti a condizioni di vita fredde rispetto a quelle calde. I topi acclimatati a temperature di 4 gradi Celsius avevano una crescita del tumore più lenta e viaggiano quasi il doppio rispetto ai topi in stanze di 30 gradi Celsius.

Per scoprire il motivo, i ricercatori hanno analizzato i marcatori nel tessuto per studiare le risposte cellulari e hanno utilizzato test di imaging per esaminare il metabolismo del. Le cellule tumorali in genere richiedono di grandi quantità di glucosio, o zucchero, per crescere.

Hanno scoperto che le basse temperature hanno innescato un significativo assorbimento del tessuto adiposo bruno, noto anche come grasso bruno, un tipo di grasso responsabile del mantenimento del corpo caldo durante le condizioni di freddo. Allo stesso tempo, i segnali di controllo erano appena rilevabili nelle cellule tumorali.

Quando i ricercatori hanno rimosso il grasso o una proteina cruciale per il suo metabolismo chiamata UCP1, l'effetto benefico dell'esposizione al freddo è stato annullato ei tumori sono cresciuti a un ritmo pari a quelli esposti a una temperatura più elevata.

Allo stesso modo, nutrire topi portatori di tumore con una bevanda di zuccheri ha anche cancellato l'effetto delle basse temperature e ripristinato la crescita del tumore. "È interessante notare che le bevande ad alto contenuto di zucchero sembrano annullare l'effetto delle basse temperature sulle cellule tumorali, suggerendo che limitare l'apporto di cui è probabilmente uno dei metodi più importanti per la soppressione del tumore", afferma Yihai Cao.

Per studiare la rilevanza umana dei risultati, i ricercatori hanno reclutato sei volontari sani e un paziente con cancro sottoposto a chemioterapia. Facendo riferimento alla tomografia a emissione di positroni (PET), i ricercatori hanno identificato una quantità significativa di grasso bruno attiva nella zona del collo, della colonna vertebrale e del torace di adulti sani che indossavano pantaloncini e magliette erano esposti a una temperatura ambiente mentre leggermente fredda di 16 gradi Celsius fino a sei ore al giorno per due settimane.