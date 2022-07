 In Africa il clima minaccia i 'Big Five', anche nelle riserve

AGI - Elefante africano, rinoceronte bianco, leopardo, bufalo del Capo e leone: i "Big Five" sono il simbolo della fauna unica dell'Africa. "Le aree protette dell'Africa ospitano una biodiversità molto più grande di questi cinque animali iconici. Sono le ultime roccaforti della biodiversità unica del continente", spiega Carola Martens del Senckenberg Biodiversity and Climate Research Center (SBiK-F) e della Goethe University di Francoforte, e continua: "Ma questa diversità è minacciata dal cambiamento climatico, dalla crescita della popolazione, e futuri cambiamenti nell'uso del suolo!". Sono i risultati di uno studio che è stato pubblicato sulla rivista "Conservation Biology".

Martens e i suoi colleghi Prof. Dr. Thomas Hickler (SBiK-F), Dr. Simon Scheiter (SBiK-F) e Prof. Dr. Guy F. Midgley (Stellenbosch University) hanno studiato gli impatti futuri dei cambiamenti della vegetazione indotti dal clima nelle aree protette dell'Africa, incorporando densità di popolazione e uso del suolo, per due scenari fino alla fine del 21 secolo. Il loro studio di modellizzazione mira a mostrare dove i tre fattori saranno importanti nei prossimi decenni e dove potrebbero interagire, al fine di supportare una pianificazione di conservazione significativa. "Il cambiamento climatico sta minacciando sempre più la biodiversità poichè le zone di vegetazione e gli habitat cambiano per molte specie. Inoltre, la crescente popolazione mondiale, combinata con standard di vita in aumento a livello globale, richiede sempre più terra per la produzione alimentare, per soddisfare la crescente domanda di carne e di bioenergia.

Le simulazioni sono state effettuate utilizzando il "Modello dinamico di vegetazione adattivo" (aDGVM) per i seguenti due scenari: lo scenario "middle-of-the-road" in cui continuano gli attuali sviluppi della società e vengono adottate alcune misure di mitigazione del cambiamento climatico, e lo scenario dello "sviluppo a combustibili fossili". In quest'ultimo, lo sviluppo sociale ed economico si basa sul maggiore sfruttamento delle risorse di combustibili fossili ad alto contenuto di carbone e uno stile di vita ad alta intensità energetica in tutto il mondo. Inoltre, i ricercatori hanno analizzato scenari globali per lo sviluppo della popolazione umana e dell'uso del suolo.

"I risultati mostrano che in entrambi gli scenari, la copertura arborea generalmente aumenta nelle praterie e nelle savane africane di oggi. Per le aree protette dell'Africa occidentale, le nostre analisi hanno rivelato il cambiamento della vegetazione indotto dal clima combinato con un'elevata popolazione futura e pressioni sull'uso del suolo.

Solo per il Nord Africa, prevediamo che un'ampia quota di aree protette sia priva di cambiamenti nella vegetazione in combinazione con una diminuzione della pressione da parte della popolazione e dell'uso del suolo: in genere, la pressione sulle aree protette è quindi in aumento", afferma il ricercatore di Francoforte.

Secondo lo studio, lo scenario "sviluppo alimentato da combustibili fossili" ha comportato maggiori cambiamenti indotti dal clima nella copertura arborea e una maggiore pressione sull'uso del suolo su scala continentale, mentre lo scenario "a metà strada" è stato caratterizzato da una maggiore futura pressione demografica.

"Il nostro lavoro dimostra che in futuro quasi tutte le aree protette sono minacciate da almeno un fattore: i cambiamenti climatici che portano a grandi cambiamenti della vegetazione, un forte aumento della popolazione intorno all'area protetta o la crescente pressione sull'uso del suolo. La biodiversità delle aree protette dell'Africa occidentale puo' essere particolarmente colpita da cio', che deve affrontare una combinazione di forti impatti dei cambiamenti climatici, crescita della popolazione e cambiamenti nell'uso del suolo", riassume Martens e fornisce una prospettiva: "Una solida comprensione della sociologia individuale - le condizioni economiche ed ecologiche, nonchè i conflitti esistenti o potenziali futuri sono una base importante per la pianificazione delle aree protette. Le strategie di conservazione e protezione devono essere adattate a livello regionale e locale. Questo puo' contribuire alla protezione della diversità unica degli ecosistemi africani!".