Le quattro domande sul vaiolo delle scimmie cui bisogna dare risposta

AGI - Sono passate tre settimane da quando le autorità sanitarie pubbliche hanno confermato un caso di vaiolo delle scimmie nel Regno Unito. Da allora, sono emersi più di 400 casi confermati o sospetti in almeno 20 nazioni non africane, tra cui Canada, Portogallo, Spagna e Regno Unito, il più grande focolaio mai registrato al di fuori dell’Africa. La situazione mette in allerta gli scienziati perché il virus del vaiolo delle scimmie è emerso in popolazioni separate in più paesi e non esiste un legame evidente tra molti dei cluster, aumentando la possibilità di una trasmissione locale non rilevata del virus. La prestigiosa rivista scientifica Nature ha delineato alcune delle domande chiave sui recenti focolai di vaiolo delle scimmie a cui i ricercatori stanno cercando di rispondere.

“Dobbiamo agire in modo rapido e deciso, ma c’è ancora molto da imparare”, ha affermato Anne Rimoin, epidemiologa dell’Università della California, Los Angeles, che ha studiato il vaiolo delle scimmie nella Repubblica Democratica del Congo per più di un decennio.

Come sono iniziati gli attuali focolai?

Dall’inizio degli ultimi focolai, i ricercatori hanno sequenziato i genomi virali raccolti da persone con vaiolo delle scimmie in Paesi, tra cui Belgio, Francia, Germania, Portogallo e Stati Uniti. L’intuizione più importante che hanno acquisito finora è che ciascuna delle sequenze assomiglia molto a quella di un ceppo di vaiolo delle scimmie trovato nell’Africa occidentale. Il ceppo è meno letale – ha un tasso di mortalità inferiore all’1% nelle popolazioni rurali povere – rispetto a un altro che è stato rilevato nell’Africa centrale e ha un tasso di mortalità fino al 10%.

Un cambiamento genetico nel virus può spiegare gli ultimi focolai?

Capire se esiste una base genetica per la diffusione senza precedenti del virus al di fuori dell’Africa sarà incredibilmente difficile, secondo Elliot Lefkowitz, virologo computazionale dell’Università dell’Alabama a Birmingham che ha studiato l’evoluzione del poxvirus.

I ricercatori stanno ancora lottando per caratterizzare con precisione quali geni siano responsabili della maggiore virulenza e trasmissibilità del ceppo dell’Africa centrale, rispetto a quello dell’Africa occidentale, più di 17 anni dopo aver identificato una differenza tra i due.

Si possono contenere i focolai?

Dall’inizio degli attuali focolai, alcune nazioni si sono procurate vaccini contro il vaiolo, che si ritiene siano altamente efficaci contro il vaiolo delle scimmie, perché i virus sono correlati. A differenza dei vaccini contro COVID-19, che impiegano fino a due settimane per offrire una protezione completa, si ritiene che i vaccini contro il vaiolo proteggano dall’infezione da vaiolo delle scimmie se somministrati entro quattro giorni dall’esposizione a causa del lungo periodo di incubazione del virus.

Il virus si sta diffondendo in modo diverso ora rispetto ai focolai precedenti?

È noto che il virus Monkeypox si diffonde attraverso uno stretto contatto con le lesioni, i fluidi corporei e le goccioline respiratorie di persone o animali infetti. Ma i funzionari sanitari hanno esaminato l’attività sessuale in due rave in Spagna e Belgio come fattori di trasmissione del vaiolo delle scimmie, sollevando la speculazione che il virus si sia evoluto per diventare più abile nella trasmissione sessuale. Tuttavia, i casi legati all’attività sessuale non significano che il virus sia più contagioso o sia trasmesso sessualmente, solo che il virus si diffonde facilmente attraverso uno stretto contatto.