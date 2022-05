Dopo il grafene ecco il grafino

AGI - Il grafino, teorizzato per decenni ma mai prodotto con successo, è stato finalmente sintetizzato dai ricercatori dell'Università del Colorado a Boulder. Questa ricerca, annunciata su Nature Synthesis, colma una lacuna di lunga data nella scienza dei materiali in carbonio, aprendo potenzialmente nuove possibilità per la ricerca su elettronica, ottica e materiali semiconduttori.

Il grafino è stato a lungo di interesse per gli scienziati a causa delle sue somiglianze con il "materiale meraviglioso", il grafene, un'altra forma di carbonio molto apprezzata dall'industria la cui ricerca è stata persino insignita del Premio Nobel per la fisica nel 2010. Tuttavia, nonostante decenni di lavoro e teorizzando, prima d'ora sono stati creati solo pochi frammenti.

"L'intero pubblico, l'intero campo, è davvero entusiasta del fatto che questo problema di vecchia data, o questo materiale immaginario, si stia finalmente realizzando", ha affermato Yiming Hu, autore principale dell'articolo. Gli scienziati sono da tempo interessati alla sintesi di nuovi allotropi del carbonio, o di nuove forme, a causa dell'utilità del carbonio per l'industria, nonché della sua versatilità.

Usando i metodi della chimica tradizionale, gli scienziati hanno creato con successo vari allotropi nel corso degli anni, tra cui il fullerene (la cui scoperta ha vinto il Premio Nobel per la chimica nel 1996) e il grafene. Utilizzando un processo chiamato metatesi alchino, che è una reazione organica che comporta la ridistribuzione, o taglio e riformazione, di legami chimici alchinici (un tipo di idrocarburo con almeno un triplo legame covalente carbonio-carbonio), nonché termodinamica e controllo cinetico, il gruppo è stato in grado di creare con successo ciò che non era mai stato creato prima: un materiale che poteva rivaleggiare con la conduttivita' del grafene e sotto controllo.

"C'è una differenza piuttosto grande - tra grafene e graphyne -, ma in senso buono", ha detto Wei Zhang, professore di chimica alla CU Boulder. "Questo potrebbe essere il materiale meraviglioso della prossima generazione. Ecco perché le persone sono molto eccitate".