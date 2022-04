I calamari cambiano colore per mimetizzarsi con l'ambiente

AGI - I calamari possono mimetizzarsi cambiando colore per evitare i predatori come polpi e seppie. A dimostrarlo sono stati gli scienziati dell'Unità di Fisica e Biologia dell'Okinawa Institute of Science and Technology Graduate University (Oist) in uno studio pubblicato su Scientific Reports. Questo lavoro apre strade di ricerca su come i calamari vedono e percepiscono il mondo che li circonda. Mentre polpi e seppie sono famosi per il loro uso del mimetismo cambiando colore rispetto all'ambiente circostante, in un terzo tipo di cefalopode, il calamaro, non è mai stata segnalata prima questa capacità.

Per determinarlo, gli scienziati hanno eseguito un esperimento di laboratorio per registrare le capacità di mimetizzazione del calamaro. Quando i calamari erano in un lato pulito di una vasca, erano di colore chiaro, ma quando erano sopra le alghe, diventavano prontamente più scuri.

"I calamari di solito si librano in mare aperto, ma volevamo scoprire cosa succede quando si avvicinano un po' a una barriera corallina o se vengono inseguiti da un predatore sul fondo dell'oceano - ha spiegato uno dei tre primi autori, Ryuta Nakajima, ricercatore ospite dell'Oist - se il substrato è importante per i calamari per evitare la predazione, ciò indica che l'aumento o la diminuzione delle popolazioni di calamari sono ancora più legati alla salute della barriera corallina di quanto pensassimo". Precedenti studi sul mimetismo dei cefalopodi sono stati condotti principalmente su seppie e polpi.

I calamari, in quanto animale che tende a vivere in mare aperto, sono notoriamente difficili da tenere in cattività e quindi sono state poche le ricerche effettuate in questa direzione, ma dal 2017 gli scienziati dell'Unità di Fisica e Biologia dell'Oist hanno allevato una specie di calamaro ovale in cattività. "Questo effetto è davvero sorprendente. Sono ancora sorpreso che nessuno abbia notato questa capacità prima di noi - ha detto un altro primo autore, Zdenek Lajbner - mostra quanto poco sappiamo di questi meravigliosi animali".