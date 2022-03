La lumaca cubana è il mollusco dell’anno

AGI – La Polymita picta, comunemente nota come lumaca cubana dipinta, è stata ufficialmente designata come ‘Mollusco dell’anno 2022’. Indetto dalla Senckenberg Nature Research Society, dal LOEWE Center for Translational Biodiversity Genomics (TBG) e dalla società mondiale per la ricerca sui molluschi (Unitas Malacologica), il concorso, nella sua seconda edizione, ha coinvolto un comitato di ricercatori delle istituzioni organizzatrici per selezionare cinque finalisti da 50 nomination iniziali. È stato poi un pubblico internazionale a esprimere una preferenza tra le alternative, che comprendevano tre specie di lumache, una specie di cozze e uno scafopode. Dal 25 febbraio al 15 marzo 2022 tutte le parti interessate sono state infatti invitate a votare il Mollusco dell’anno tramite una piattaforma telematica.

A fronte di 16.388 designanti, provenienti da 148 paesi, la Polymita picta è stata selezionata ben 10.092 volte. A seguito della schiacciante vittoria, la specie verrà analizzata tramite sequenziamento del genoma presso il LOEWE Center TBG. La lumaca dipinta è nota per la particolare colorazione del suo guscio e per una particolare tecnica di accoppiamento. Questi gasteropodi, che sono ermafroditi, creano infatti dei “dardi d'amore”, o gypsobelum, delle frecce affilate, calcaree o chitinose, che vengono utilizzate durante il corteggiamento e sembrano favorire la sopravvivenza degli spermatozoi.

Considerata in pericolo di estinzione a causa del bracconaggio e della perdita dell’habitat, la Polymita picta è endemica di Cuba. “Siamo davvero lieti di questo riconoscimento - afferma Carola Greve, membro della giuria e responsabile del laboratorio del LOEWE Center TBG - il genoma del gasteropode potrebbe fornire importanti informazioni sulla base genetica delle variazioni di colore del guscio”. “Quando abbiamo indetto il concorso alla fine del 2020 - commenta Julia Sigwart, caposezione del Dipartimento di Malacologia presso l'Istituto di ricerca Senckenberg - il nostro obiettivo era quello di aumentare la consapevolezza relativa all’importanza dei molluschi e dell’enorme biodiversità di questi animali. Credo che abbiamo compiuto passi importanti verso questa direzione”.