L'origine dell'acqua sulla Terra potrebbe dipendere dal sole

AGI - Il sole potrebbe sorprendentemente essere una fonte della misteriosa origine dell’acqua sulla Terra. Un team internazionale di ricercatori dell’Università di Glasgow, tra cui quelli dello Space Science and Technology Center (SSTC) di Curtin, ha scoperto che il vento solare, composto da particelle cariche provenienti dal sole, in gran parte costituite da ioni idrogeno, ha creato acqua sulla superficie dei granelli di polvere trasportati dagli asteroidi che si schiantarono sulla Terra durante i primi giorni del Sistema Solare. Il documento è stato pubblicato su Nature Astronomy.

“Una teoria esistente è che l’acqua sia stata portata sulla Terra nelle fasi finali della sua formazione su asteroidi di tipo C. Tuttavia, precedenti test sull’’impronta digitale’ isotopica di questi asteroidi hanno scoperto che, in media, non corrispondeva all’acqua trovata sulla Terra, il che significa che c’era almeno un’altra fonte non spiegata”, ha detto Phil Bland, direttore di SSTC.

“La nostra ricerca suggerisce che il vento solare ha creato acqua sulla superficie di minuscoli granelli di polvere e questa acqua isotopica più leggera probabilmente ha fornito il resto dell’acqua della Terra.”

"Questa nuova teoria del vento solare si basa su una meticolosa analisi atomo per atomo di minuscoli frammenti di un asteroide vicino alla Terra di tipo S, noto come Itokawa, i cui campioni sono stati raccolti dalla sonda spaziale giapponese Hayabusa e sono tornati sulla Terra nel 2010”, ha continuato Bland.

“Il nostro sistema di tomografia a sonda atomica di livello mondiale, qui alla Curtin University, ci ha permesso di dare un’occhiata incredibilmente dettagliata all’interno dei primi 50 nanometri circa della superficie dei granelli di polvere di Itokawa, che abbiamo trovato contenevano abbastanza acqua che, se ingrandita, ammonterebbe a circa 20 litri per ogni metro cubo di roccia.”

La ricerca non solo offre agli scienziati una visione straordinaria della fonte passata dell’acqua terrestre, ma potrebbe anche aiutare le future missioni spaziali. “Il modo in cui gli astronauti otterrebbero acqua a sufficienza, senza trasportare rifornimenti, è una delle barriere della futura esplorazione dello spazio”, ha affermato Luke Daly dell’Università di Glasgow.