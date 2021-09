trovato un nuovo enzima che rallenta l'invecchiamento

AGI - Si chiama htc, o hydride transfer complex, ed è un complesso enzimatico in grado di rallentare l'invecchiamento delle cellule. Riportata sulla rivista Molecular Cell, questa struttura è stata identificata dagli scienziati dell'Universitè de Montrèal e della McGill University, che hanno valutato le potenziali applicazioni del complesso multienzimatico htc, capace di riprogrammare il metabolismo e superare la senescenza cellulare.

"Questa struttura - spiega Gerardo Ferbeyre dell'Universiteè de Montrèal - protegge le cellule dall'ipossia, la mancanza di ossigeno che può provocarne la morte. Anche le cellule tumorali possono sfruttare il composto per migliorare il metabolismo, resistere in un ambiente ipossico e proliferare. In questo senso, htc potrebbe rappresentare un importante bersaglio per una terapia contro il cancro".

Il team, composto anche da Sebastian Igelmann, studente di dottorato del laboratorio di Ferbeyre, ha scoperto che htc è costituito da piruvato carbossilasi, malato deidrogenasi1 e enzima malico1, tre enzimi riscontrati nei campioni di cancro alla prostata prelevati da un modello murino.

"L'inibizione di questi enzimi - riporta il laboratorio di Ferbeyre - ha arrestato la crescita delle cellule cancerose, cio' suggerisce che htc potrebbe essere un obiettivo chiave per sviluppare nuove terapie contro una varieta' di tumori". Gli scienziati stavano eseguendo un'analisi metabolomica all'avanguardia, studiando i processi chimici del metabolismo cellulare. Gli autori sono stati poi in grado di assemblare il complesso enzimatico da proteine purificate e ottenere dati biofisici sulla sua composizione. Il prossimo passo, concludono i ricercatori, sara' ottenere una struttura dettagliata e ad alta risoluzione del complesso enzimatico. In questo modo sara' possibile iniziare a progettare farmaci per modulare le sue funzioni. (AGI)Sci/Blu