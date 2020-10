Gli irlandesi avevano la pelle più scura ed erano intolleranti al lattosio

AGI - Le persone dell'età della pietra in Irlanda avevano la pelle scura ed erano intolleranti al lattosio. Queste, in estrema sintesi, i risultati di uno studio condotto da un gruppo di archeologi guidati da Marion Dowd presso l'Institute of Technology Sligo in Irlanda.

Per arrivare a queste conclusioni, pubblicate sulla rivista Oxford Journal of Archaeology, i ricercatori analizzato geneticamente due dei corpi risalenti all'età della pietra rinvenuti in una camera rocciosa naturale su una montagna.

I risultati mostrano che i due corpi appartenevano a persone con la pelle più scura del previsto, così come molte persone che vivevano in Europa all'epoca, e suggerisce che vivessero in comunità abbastanza grandi.

La camera rocciosa è stata scoperta accidentalmente nel 2016 da un escursionista che esplorava la montagna del Bengorm, nell'Irlanda Nord-Occidentale. Son state rinvenute ossa umane sul pavimento, che si sono rivelate vecchie di migliaia di anni. "È un sito neolitico che è rimasto completamente indisturbato per 4500-5000 anni", afferma Dowd.

I ricercatori hanno trovato un totale di 4899 frammenti ossei, che appartenevano ad almeno otto individui, sia adulti che bambini. Gli studiosi ritengono che il sito non fosse una camera mortuaria, ma che quei corpi fossero stati portati lì per consentire alla carne di decomporsi, quindi hanno portato via i teschi e altre grandi ossa.

"Ciò che rimane sono ossa molto piccole e frammenti molto piccoli", dice Dowd. Queste pratiche funerarie elaborate erano comuni nel Neolitico, l'ultima fase dell'età della pietra. Le pratiche funebri neolitiche, infatti, spesso duravano anni ed erano probabilmente legate a credenze religiose sull'aldilà.

"La disintegrazione fisica del corpo probabilmente rispecchia il viaggio spirituale", sottolinea Dowd. Lara Cassidy del Trinity College di Dublino in Irlanda è riuscita a ottenere il DNA da due delle ossa, appartenenti a due maschi adulti intorno al 3000 a.C. La coppia era lontanamente imparentata, forse cugini di secondo grado.

"Questo ci dice che provengono da una comunità abbastanza grande da poter evitare una stretta consanguineità", dice Dowd. Entrambi gli uomini erano intolleranti al lattosio, il che significa che da adulti non potevano digerire il lattosio nel latte senza stare male. Oggi, la maggior parte delle persone con origini europee può digerire il lattosio, ma il tratto si è evoluto solo negli ultimi 5000 anni, migliaia di anni dopo che le persone hanno iniziato a tenere animali da latte come le mucche. I due maschi adulti avevano la pelle che era più scura, più o meno come le persone del Medio Oriente o del Mediterraneo oggi.