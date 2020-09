Lanciato il razzo europe 'Vega' progettato e costruito dalla italiana Avio

AGI - Dopo numerosi rinvii per il maltempo e per la pandemia, il razzo europeo Vega dell'Agenzia spaziale europea (Esa) è stato lanciato dalla base europea di Kourou (Guyana Francese) e porta in orbita per la prima volta 53 microsatelliti, la maggior parte dei quali di peso inferiore a 15 chilogrammi.

L'ultimo tentativo di lancio, nel luglio 2019, era fallito circa due minuti dopo il decollo a causa di un apparente guasto strutturale. Il lanciatore Vega è stato progettato e costruito in Italia da Avio, azienda di Colleferro, in provincia di Roma.