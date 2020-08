Settimana storica per Cape Canaveral, tre razzi in partenza 

AGI - La compagnia spaziale del visionario Elon Musk SpaceX e la joint venture americana United Launch Alliance (ULA) hanno schedulato ben tre lanci per questo fine settimana, il primo dei quali, previsto alle 8:04 di sabato 5 settembre, vedrà il razzo Delta IV Heavy della ULA trasportare un satellite del National Reconnaissance Office (NRO) in un'orbita geosincrona a più di 35mila chilometri, mentre SpaceX lancerà due razzi Falcon 9 verso il limite dell'atmosfera terrestre, trasportando 60 satelliti Internet Starlink e un satellite SAOCOMB 1B nell'ambito di una missione argentina. L'ultimo decollo di tre razzi a distanza di pochi giorni a Cape Canaveral risale all'agosto del 2001, quando un razzo Titan 4, un lanciatore Delta 2 e uno Space Shuttle della NASA hanno lasciato il suolo terrestre a distanza di poche ore.

"Questa potrebbe essere una settimana storica per lo spazioporto - commenta Doug Schiess, generale di brigata dell'Aeronautica degli Stati Uniti che attualmente serve come comandante della 45a Space Wing - il Delta IV Heavy è il più grande lanciatore della flotta ULA, ed è composto da tre nuclei di razzi. La partenza era prevista per giovedì, ma un inconveniente in un sistema di controllo ha costretto gli ingegneri a considerare un'altra data in modo da risolvere il potenziale problema".

Il posticipo, che ha provocato un effetto a catena nelle altre missioni, è dovuto anche alle previsioni del tempo, secondo cui sabato il meteo dovrebbe essere favorevole alla partenza. L'ultimo lancio del Delta IV Heavy risale a gennaio 2019 e quella di sabato sarà la dodicesima missione complessiva del modulo, ma i progetti di ULA prevedono la sostituzione del mezzo con un Vulcan Centaur, un razzo di ultima generazione che compirà il suo viaggio inaugurale entro la fine del 2020.

Per l'occasione di sabato, la joint venture americana ha realizzato un video celebrativo in cui si riportano le 140 missioni portate a termine da ULA, evidenziando il modo in cui l'industria dei satelliti ha portato a una serie di benefici per l'umanità, da previsioni meteorologiche piu' accurate a una più elevata sicurezza nazionale, fino a una più estesa comprensione del Sistema solare e del cosmo in generale. Alle 16:12 di domenica 6 settembre dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, la stessa che ha portato l'Apollo 11 sul suolo Lunare, è invece prevista la partenza del Falcon 9 di SpaceX destinato al deposito di 60 Starlink, mentre il razzo di Musk con il SAOCOMB 1B partirà all'1:18 di lunedì dal Cape Canaveral Space Launch Complex 40, ma la conferma del lancio dipenderà dalle previsioni meteo favorevoli.