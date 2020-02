In Antartico per la prima volta il termometro ha superato i 20 gradi

Lo scorso 9 febbraio, sull'isola Seymour, a Sud dell'America Latina, i ricercatori hanno registrato una temperatura di 20,75 gradi centigradi su un'isola a largo della costa. Schaefer ha avvertito che si tratta del risultato di una sola lettura, che non fa parte di un set di dati a lungo termine. La settimana precedente, nella stessa stazione di monitoraggio, il continente aveva già toccato un massimo storico, con una temperatura di 18,3 gradi centigradi. Quest'ultima è stata registrata in una stazione di monitoraggio sull'isola di Seymour, parte di una catena di isole al largo della stessa penisola, nel punto più settentrionale del continente. Schaefer ha sottolineato che la lettura record non consente però di prevedere una tendenza. "Non possiamo usare il dato per anticipare i cambiamenti climatici in futuro", precisa Schaefer, "è semplicemente un segnale che sta accadendo qualcosa di diverso in quella zona".