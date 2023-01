AGI - Il telescopio Webb ha fotografato il luogo più freddo dell'universo. Si tratta di una nube molecolare di ghiacci composti da un'ampia gamma di molecole, dal solfuro di carbonile, ammoniaca e metano, alla più semplice molecola organica complessa, il metanolo.

Questa immagine della NIRCam (Near-Infrared Camera) del telescopio mostra la regione centrale della nube molecolare oscura Chamaeleon I, che si trova a 630 anni luce dalla Terra. Il materiale della nuvola fredda e sottile (blu, al centro) è illuminato nell'infrarosso dal bagliore della giovane protostella Ced 110 IRS 4 (arancione, in alto a sinistra). La luce di numerose stelle sullo sfondo, viste come punti arancioni dietro la nuvola, può essere utilizzata per rilevare i ghiacci nella nuvola, che assorbono la luce stellare che li attraversa.

Questa ricerca fa parte del progetto Ice Age, uno dei 13 programmi Early Release Science di Webb che ha già pianificato ulteriori osservazioni e spera di tracciare il viaggio dei ghiacci dalla loro formazione fino all'assemblaggio delle comete ghiacciate.