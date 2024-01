I problemi a gengive e polmoni sono collegati, è tutta colpa di un batterio

AGI - La parodontite, una malattia gengivale, sembra in grado di attivare le cellule immunitarie associate alla progressione aggravata della broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO). A rivelarlo uno studio, pubblicato sulla rivista mSystems, condotto dagli scienziati del West China Hospital of Stomatology dell’Università del Sichuan. Il team, guidato da Boyu Tang, ha utilizzato modelli murini per comprendere meglio il legame tra i due disturbi.

La correlazione tra problemi gengivali e broncopneumopatia era già ben nota, e si sospettava che i batteri potessero svolgere un ruolo centrale, ma finora i dettagli e le motivazioni alla base di questa associazione non erano ben noti. Questo lavoro suggerisce che la parodontite può peggiorare la BPCO a causa dell’attivazione di due tipi di cellule immunitarie, le cellule T γδ e i macrofagi M2. Allo stesso tempo, gli scienziati ipotizzano un potenziale trattamento per il disturbo polmonare basato su un approccio orale.

"Migliorando la terapia parodontale e mirando all’inibizione di queste cellule immunitarie – afferma Tang – potremmo controllare la progressione della BPCO, che attualmente rappresenta la sesta causa di decesso a livello mondiale”. Attualmente priva di cura, la broncopneumopatia è collegata principalmente all’inquinamento atmosferico e al fumo di tabacco. La parodontite, invece, dipende dall’accumulo non trattato di placca, formata da batteri che si induriscono e possono portare a irritazione e infiammazione del tessuto gengivale.

Nell’ambito del lavoro, gli studiosi hanno utilizzato un modello murino infettato dal batterio orale Porphyromonas gingivalis e da BPCO. Gli esperti hanno scoperto che la combinazione delle due problematiche poteva aggravare il quadro polmonare dei pazienti animali. I batteri sembravano infatti in grado di migrare verso il tessuto polmonare, provocando un significativo cambiamento nel microbiota. La parodontite sembrava inoltre promuovere l’espansione delle cellule immunitarie nel tessuto polmonare.

“Nei prossimi step – riportano gli autori – condurremo studi su soggetti umani per confermare questo meccanismo. Speriamo di riuscire a migliorare le condizioni legate alla BPCO attraverso un trattamento per la parodontite. Il nostro approccio potrebbe portare a una nuova strategia per i pazienti con broncopneumopatia”.