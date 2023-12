Per Capodanno atteso un boom di pillole del giorno dopo

AGI. - Si stima che, negli Stati Uniti, le vendite di contraccettivi d'emergenza aumenteranno di circa il 10% nella settimana successiva alle vacanze di Capodanno, rilevando per questo periodo un rischio maggiore di rapporti sessuali non protetti, rispetto ad altre festività.

A dimostrarlo uno studio pubblicato nel numero di Natale di The BMJ. Anche altre festività come San Valentino e il Giorno dell'Indipendenza sono state associate a un aumento delle vendite di pillole del giorno dopo, ma in misura minore. Sebbene questo picco annuale di vendite possa sembrare qualcosa di divertente, su cui scherzare, non è proprio cosi'.

Come sottolineato dai ricercatori, dato che molti Stati americani hanno aumentato le restrizioni sull'aborto, questo potrebbe portare a una serie conseguenze negative su individui e società. I festeggiamenti di Capodanno sono associati a un aumento dell'attività sessuale, che ha meno probabilità di essere protetta a causa della maggiore assunzione di alcol.

La notte di Capodanno è anche legata a tassi più elevati di violenza sessuale e a un accesso limitato ad altre forme di contraccezione a causa degli orari di apertura limitati di cliniche, studi medici e negozi.

Per valutare le vendite della contraccezione d'emergenza dopo le vacanze di Capodanno, i ricercatori hanno analizzato i dati di scansione al dettaglio del ' levonorgestrel ', un farmaco da banco che dal 2013 è disponibile senza restrizioni di età.

Nonostante il soprannome comune di 'pillola del giorno dopo ', il ' levonorgestrel ' è efficace se assunto entro 96 e forse 120 ore dal rapporto sessuale non protetto, ma è più probabile che funzioni se assunto quanto prima, dopo il rapporto sessuale. Per questo l'accesso tempestivo al farmaco è di fondamentale importanza.

L'analisi si è concentrata sulle vendite effettuate nella settimana successiva alla vigilia e al giorno di Capodanno, dal 2016 al 2022, nei punti vendita statunitensi, tra cui negozi di alimentari, farmacie, grande distribuzione, club store e outlet militari.

Per tenere conto dei potenziali cambiamenti nella popolazione a rischio di gravidanza, le vendite settimanali sono state divise per la dimensione della popolazione femminile di età compresa tra i 15 e i 44 anni. Complessivamente, il commercio di ' levonorgestrel ' è aumentato di 0,63 unità per 1.000 donne di età compresa tra 15 e 44 anni nella settimana successiva al Capodanno.

Le stime condotte sulla popolazione nel 2022 indicano che cio' equivale a quasi 41.000 pillole in più vendute quell'anno. I ricercatori hanno preso in considerazione anche altre festività che possono essere associate a una maggiore attività sessuale non protetta, tra cui San Valentino, il Giorno dell'Indipendenza e il Giorno di San Patrizio. San Valentino è stato associato a un incremento delle vendite pari a circa la metà dell'aumento di Capodanno: 0,31 unità per 1000 donne. Il giorno dell'indipendenza degli Stati Uniti è stato associato a un aumento del commercio di 0,20 unità e il giorno di San Patrizio a più di 0,14 unità. Festività come la Festa della Mamma, del Papà e la Pasqua non hanno comportato variazione nelle vendite. I ricercatori sottolineano alcune limitazioni.

Per esempio, le vendite di contraccettivi d'emergenza non sono sinonimo di utilizzo e i dati non includono i contraccettivi d'emergenza acquistati attraverso cliniche mediche, farmacie indipendenti e online.

Le differenze nelle modalità di celebrazione delle festività e di accesso all'assistenza sanitaria riproduttiva possono, inoltre, limitare la generalità dei risultati ad altri contesti. Ciononostante, i dati suggeriscono che la natura di alcune celebrazioni potrebbe renderle importanti obiettivi di salute pubblica e che l'individuazione dei rischi comportamentali, le strategie di prevenzione per mitigare la violenza sessuale e il miglioramento dell'accesso alla contraccezione durante le festività possono limitare i rischi associati ai rapporti vaginali non protetti.

"Oggi più che mai, la contraccezione d'emergenza è un'opzione di importanza critica per le persone negli Stati Uniti, in particolare per quelle che vivono in regioni in cui l'aborto è vietato o soggetto a gravi restrizioni", hanno dichiarato i ricercatori.

"Il lavoro futuro esplorerà come altre dinamiche in gioco nel contesto statunitense, tra cui le restrizioni statali all'aborto, influenzino il comportamento di acquisto della contraccezione d'emergenza e implichino potenziali interventi di sanità pubblica per fornire assistenza contraccettiva a chi ne ha più bisogno", hanno concluso gli autori