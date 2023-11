 Il fumo causa 1,3 milioni di morti all'anno

AGI - Ogni anno, 1,3 milioni di vite vengono perse a causa dei tumori causati dal fumo di tabacco nel Regno Unito, negli Stati Uniti e nei paesi BRICS (Brasile, Russia, India, Cina e Sud Africa), secondo un nuovo studio finanziato da Cancer Research UK. Lo studio, condotto da ricercatori dell’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC), dell’Università Queen Mary di Londra (QMUL) e del King’s College di Londra, ha analizzato i dati relativi a sette paesi, i quali rappresentano oltre la metà del carico globale di morti per cancro ogni anno.

Hanno concluso che il fumo, insieme ad altri tre fattori di rischio evitabili – alcol, sovrappeso o obesità e infezioni da papillomavirus umano (HPV) – causa quasi 2 milioni di morti combinate. Il fumo di tabacco ha il maggior impatto, portando alla perdita di oltre 20,8 milioni di anni di vita, secondo lo studio. La ricerca ha inoltre esaminato gli anni di vita persi a causa del cancro, consentendo di valutare meglio l’impatto delle morti per cancro sulla società.

I ricercatori hanno concluso che i quattro fattori di rischio evitabili causano oltre 30 milioni di anni di vita persi ogni anno. Il controllo del tabacco è risultato essere il più critico, con 150 casi di cancro al giorno nel Regno Unito causati dal fumo. A livello globale, il cancro sta impattando sempre di più i paesi a basso e medio reddito. L’analisi di Cancer Research UK mostra che i nuovi casi di cancro potrebbero aumentare del 400%, da 0,6 milioni a 3,1 milioni all’anno nei paesi a basso reddito nei prossimi 50 anni.

I paesi ad alto reddito come il Regno Unito vedranno un aumento del 50% nello stesso periodo. Il direttore esecutivo del dipartimento di politica e informazione di Cancer Research UK Ian Walker, ha commentato: “Questi numeri sono sorprendenti e mostrano che con azioni su scala globale, milioni di vite potrebbero essere salvate da tumori evitabili. L’azione sul tabacco avrebbe il maggior impatto.”

Il rapporto evidenzia che, nonostante gli strumenti economici a disposizione per prevenire casi di cancro, il controllo del tabacco è costantemente sottofinanziato. Il cancro sta emergendo come una minaccia crescente nei paesi a basso e medio reddito, e l’incremento dei casi è preoccupante. Il manifesto di Cancer Research UK per la Cura e la Ricerca sul Cancro, che sarà presentato il 28 novembre, proporrà misure concrete per trasformare l’assistenza e la sopravvivenza al cancro nel Regno Unito e aiutare altri paesi a salvare più vite da questa malattia.