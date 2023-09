Negli Usa è nuovo allarme Fentanyl

AGI - Nuove ricerche pubblicate sulla rivista scientifica Addiction hanno rivelato che la proporzione di decessi per overdose negli Stati Uniti che coinvolgono sia il Fentanyl che gli stimolanti è aumentata più di 50 volte dal 2010, passando dallo 0,6% (235 decessi) nel 2010 al 32,3% (34.429 decessi) nel 2021. Nel 2021, gli stimolanti come cocaina e metanfetamine erano diventati la classe di droghe più comuni coinvolte nell'overdose da fentanyl in ogni stato degli Stati Uniti.

Questo aumento di morti da Fentanyl e stimolanti costituisce la "quarta ondata" nella lunga crisi dell'overdose da oppiacei negli Stati Uniti, la cui cifra dei decessi continua a salire in modo precipitoso. "Ora vediamo che l'uso del Fentanyl insieme agli stimolanti sta rapidamente diventando la forza dominante nella crisi delle overdose negli Stati Uniti", afferma il dottor Joseph Friedman, dell'Università della California, Los Angeles.

"Il Fentanyl ha introdotto una crisi di overdose da polisostanze, il che significa che le persone lo stanno mischiando con altre droghe, come gli stimolanti, ma anche con innumerevoli altre sostanze sintetiche. Ciò comporta molti rischi per la salute e nuove sfide per gli operatori sanitari. Abbiamo dati e competenze mediche per trattare i disturbi da uso di oppiacei, ma relativamente poca esperienza con la combinazione di oppiacei e stimolanti, o oppiacei mescolati ad altre droghe. Questo rende difficile stabilizzare dal punto di vista medico le persone in fase di astinenza da polisostanze".

Decessi e abusi

Le persone che consumano più sostanze possono anche essere a maggior rischio di overdose, e molte delle sostanze mescolate al Fentanyl non rispondono al naloxone, l'antidoto per un'overdose da oppiacei. Gli autori hanno anche scoperto che i decessi per overdose da Fentanyl e stimolanti colpiscono in modo sproporzionato le comunità etniche/razziali negli Stati Uniti, tra cui persone nere, afroamericane e nativoamericane.

Nel 2021 la prevalenza dell'uso di stimolanti nei decessi per overdose da Fentanyl era del 73% tra le donne non ispaniche nere o afroamericane di 65-74 anni che vivono nell'ovest degli Stati Uniti e del 69% tra gli uomini neri o afroamericani di 55-65 anni che vivono nella stessa area. Nel 2021, il tasso nella popolazione generale degli Stati Uniti era del 49%. Esistono anche dei modelli geografici nell'uso di Fentanyl e stimolanti.

Nel nord-est degli Stati Uniti, il Fentanyl tende a essere combinato con la cocaina; nel sud e nell'ovest degli Stati Uniti, appare più comunemente con la metanfetamina. Friedman sostiene: "Sospettiamo che questo modello rifletta la crescente disponibilità e preferenza per la metanfetamina a basso costo e ad alta purezza in tutto il paese e il fatto che il nord-est abbia un modello di uso illecito di cocaina ben radicato che finora ha resistito al completo predominio della metanfetamina visto altrove nel paese".

L'analisi illustra come la crisi degli oppiacei negli Stati Uniti sia iniziata con un aumento dei decessi da oppiacei prescritti (prima ondata) nei primi anni 2000 e dall'eroina (seconda ondata) nel 2010. Verso il 2013, un aumento dell'overdose da Fentanyl ha segnalato la terza ondata. La quarta ondata, ovvero l'overdose da Fentanyl con stimolanti, è iniziata nel 2015 e continua a crescere.