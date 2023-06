C'è un nuovo indicatore per misurare il benessere, si chiama ‘salute vissuta’

AGI - Un nuovo approccio alla salute umana di tipo olistico e che vada oltre la semplice assenza di malattia. È il nuovo indicatore di salute proposto dai ricercatori della Swiss Paraplegic Research e dell’Università di Lucerna, in Svizzera e che si basa sul complesso “funzionamento umano”.

Gli scienziati si occupano di persone con difficoltà motorie ma questo approccio, rivelano in un articolo pubblicato su Frontiers in Science, dovrebbe essere valido per tutti. Infatti, durante e dopo la pandemia di Covid-19, il termine ‘benessere’ è entrato nel vocabolario popolare, dicono gli autori. “Abbiamo subito scoperto che senza la possibilità di fare passeggiate, socializzare e lavorare, il nostro benessere ne risentiva. La salute era improvvisamente più che solo lo stato del nostro corpo: dipendeva anche dalla nostra capacità di impegnarci in attività che ci interessano. Sebbene questa sia stata una rivelazione per molti, l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) aveva già avviato questo ripensamento della salute” commentano gli autori. Per questo, hanno creato un nuovo concetto e un quadro di valutazione per catturare la natura multidimensionale della nostra esperienza di salute quotidiana, chiamata “funzionamento umano”.

“Nonostante la sua grande promessa, questo nuovo strumento non è stato implementato ampiamente nella sanità e nella politica. L’obiettivo del nostro team è realizzarlo”, ha affermato Gerold Stucki, membro di un gruppo di ricerca presso la Swiss Paraplegic Research e l’Università di Lucerna, in Svizzera. Nel loro articolo Stucki e colleghi svelano un quadro innovativo per integrare la valutazione e il trattamento del funzionamento nei sistemi sanitari e sociali.

“Riteniamo che questo approccio possa cambiare profondamente la pratica sanitaria, l’istruzione, la ricerca e la politica”, ha aggiunto Jerome Bickenbach. Il funzionamento umano aumenta il tradizionale approccio biomedico aggiungendo la dimensione della “salute vissuta”.

Questo aspetto della salute riflette la capacità degli individui di impegnarsi in una serie di attività, dal mangiare in modo indipendente alla socializzazione e al lavoro. Poiché la nostra salute – biologica e vissuta – è intrecciata, questo approccio fornisce una comprensione più completa della salute umana. I problemi di mobilità sono un chiaro esempio del perché una valutazione del funzionamento è importante. Una persona disabile può avere una cattiva salute vissuta in un ambiente fisico che non è accessibile. Ma il loro funzionamento può essere migliorato attraverso dispositivi di assistenza e modifiche all’ambiente costruito.

“Il funzionamento chiarisce anche come la nostra salute è legata al nostro benessere”, ha spiegato Sara Rubinelli. “Non si tratta solo dell’assenza di malattie, infortuni o altri problemi fisici, ma anche della capacità di prendere parte alla vita quotidiana e raggiungere obiettivi personali. Coltivare il benessere individuale su larga scala potrebbe davvero trasformare la nostra società, migliorando in ultima analisi il benessere della società”. Per realizzare questa visione, il team ha sviluppato una strategia su più fronti per implementare una valutazione standardizzata del funzionamento nei sistemi sanitari e sociali. Il primo passo è riconoscere il funzionamento come il terzo principale indicatore di salute.

“Morbidità e mortalità sono i due principali indicatori attualmente utilizzati per valutare la salute della popolazione e l’efficacia delle politiche e degli interventi”, ha affermato Cristiana Baffone. “Sebbene questa strategia ci abbia portato enormi benefici, non comprende la salute vissuta. Riconoscere il funzionamento come terzo indicatore principale colmerà questa lacuna” commenta.

L’articolo spiega che questo approccio può anche far avanzare il terzo obiettivo di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (SDG3): “garantire una vita sana e promuovere il benessere per tutti”. Sebbene l’SDG3 miri sia alla salute che al benessere, i suoi progressi vengono valutati utilizzando i dati sulla mortalità e sulla morbilità. Tracciare e analizzare sistematicamente i dati sul funzionamento umano tra le popolazioni può guidare gli sforzi per raggiungere la visione completa dell’SDG3.

È evidente, dicono gli autori, che l’integrazione del funzionamento nell’assistenza sanitaria è un processo complesso che richiede investimenti e coinvolgimento significativi da parte degli operatori sanitari, dei responsabili politici e del pubblico. Uno dei principali problemi sollevati dagli autori è una generale mancanza di consapevolezza circa gli ampi potenziali benefici di questo approccio, che possono essere affrontati con efficaci campagne di comunicazione. Sottolineano inoltre la necessità di una nuova generazione di ricercatori, operatori sanitari e imprenditori politici per formare una forza lavoro che lavori nell’ambito delle “scienze del funzionamento umano”. Questo campo integrerà discipline distinte per approfondire la nostra comprensione della salute e guidare la ricerca, l’assistenza sanitaria e la politica”, ha spiegato Stucki.