I vaccini anti Covid ci hanno distratti dalla Poliomielite

AGI - Sembrava una malattia debellata, un retaggio del passato, un ricordo di anni lontani. Un nemico secolare che ha paralizzato legioni di bambini in tutto il mondo. E invece la poliomielite torna a colpire.

Ma ancor prima della sua scoperta nelle acque reflue di New York, il virus ha fatto una serie di inquietanti apparizioni in tutto il mondo, annota il New York Times che all’argomento dedica un servizio approfondito. “Il Pakistan, uno degli unici due paesi in cui circola ancora il poliovirus selvaggio, non registrava casi da più di un anno. L'Afghanistan ne aveva segnalati solo quattro”, riporta il NY Times.

Nuovi segnali del virus anche in un singolo paese possono far deragliare dallo sforzo di arginarlo, combatterlo, sradicarlo. Ad esempio il Malawi a febbraio ha annunciato il suo primo caso in 30 anni, una bambina di 3 anni rimasta paralizzata in seguito all'infezione da un virus che sembrava provenire dal Pakistan.

Lo stesso Pakistan ha continuato a denunciare 14 casi, otto dei quali in un solo mese la scorsa primavera, mentre a marzo Israele ha segnalato il suo primo caso dal 1988. Poi, a giugno, le autorità britanniche hanno dichiarato un "incidente di interesse nazionale" quando hanno scoperto nelle acque reflue di New York.

"È un toccante e duro promemoria del fatto che i paesi liberi dalla polio non sono realmente esenti dal rischio di poliomielite", ha affermato Ananda Bandyopadhyay, vicedirettore per la polio presso la Bill & Melinda Gates Foundation, il più grande sostenitore degli sforzi di eradicazione della polio.

Il virus è sempre "un viaggio in aereo", ha aggiunto e la poliomielite è un nemico altamente contagioso e talvolta mortale, capace di devastare il sistema nervoso e causare paralisi nel giro di poche ore. Coloro che si riprendono potrebbero ricadere e ammalarsi gravemente anni dopo.

Tanto più che “il virus si moltiplica nell'intestino per settimane e potrebbe diffondersi attraverso le feci o il cibo o l'acqua contaminati, ad esempio quando un bambino infetto usa la toilette, trascura di lavarsi le mani e poi tocca il cibo” informa in quotidiano americano.

Negli Stati Uniti, per esempio, per decenni il virus ha terrorizzato le famiglie, causando la paralisi di oltre 15 mila bambini americani ogni anno e centinaia di migliaia di altri in tutto il mondo. La sua regressione è il frutto del trionfo della vaccinazione.

Dopo l'arrivo del primo vaccino nel 1955, il numero di casi è diminuito precipitosamente e nel 1979 gli Stati Uniti sono stati dichiarati liberi dalla poliomielite. Secondo il NY Times, però, “sebbene gli Stati Uniti e la Gran Bretagna abbiano alti tassi di immunizzazione, hanno anche sacche di bassa immunità che consentono al virus di prosperare. In quelle comunità, tutte le persone non vaccinate, non solo i bambini, sono a rischio. Se la polio continua a diffondersi negli Stati Uniti per un anno, il paese potrebbe perdere il suo status di polio in base alle linee guida dell'Oms”.

Secondo alcune indicazioni, tuttavia, il fatto è che “la pandemia da Covid-19 ha lasciato molti altri paesi vulnerabili e anche una recrudescenza della poliomielite: ha interrotto le iniziative di vaccinazione per mesi e distolto personale e risorse dai programmi di prevenzione, provocando il peggior arretramento dei tassi di vaccinazione in 30 anni”.

“Così non appena ti distrai sai che il virus semplicemente riapparirà", ha affermato Aidan O'Leary, direttore per l'eradicazione della poliomielite presso l'Organizzazione mondiale della sanità. Che fare allora? "Dobbiamo letteralmente affrontare ogni singola catena di trasmissione che possiamo identificare" consiglia il medico, secondo cui – come riferisce – il quotidiano – le organizzazioni umanitarie avevano aspirato per la prima volta a eradicare la polio nel 1988 versarono miliardi di dollari nella Global Polio Eradication Initiative, un consorzio di sei partner, tra cui la Gates Foundation, l'Oms e i Centers for Disease Control and Prevention.

E di fatto, “nonostante i casi recenti, i progressi sono inequivocabili: i casi globali di poliomielite sono diminuiti del 99%, da 350.000 casi di paralisi nel 1988 a circa 240 finora quest'anno” tira le somme il NY Times. Quel successo "è sia una cosa miracolosa che una cosa che ha preso il sopravvento, molto più a lungo di quanto la gente si aspettasse", ha dichairato Bill Gates, che ha mostrato un forte interesse per il tema.

"Le eradicazioni sono super difficili e raramente dovrebbero essere intraprese", anche perché “la poliomielite è molto subdola: può diffondersi silenziosamente, provocando lievi sintomi simil-influenzali o del tutto assenti, eppure la malattia paralizza uno su 200 bambini infetti.

Anche un solo caso di paralisi è un segnale che potrebbero esserci centinaia o addirittura migliaia di infezioni non rilevate”. E se in alcuni paesi la poliomielite è diventata una minaccia così debole e lontana che i funzionari sanitari hanno smesso di cercarla, Gran Bretagna e Israele continuano a monitorare le acque reflue per il virus mentre molti altri, compresi gli Stati Uniti, hanno cessato la sorveglianza attiva.

Il risultato è che anche se il poliovirus selvaggio è in declino, addirittura “la cosiddetta polio derivata da vaccino è in ripresa” e i casi “sono triplicati tra il 2018 e il 2019 e di nuovo tra il 2019 e il 2020”, tanto che tra gennaio 2020 e aprile 2022, 33 paesi hanno segnalato “un totale di quasi 1.900 casi di paralisi da poliomielite derivata da vaccino”, scrive il NY Times, che sottolinea: “L'immunizzazione per la poliomielite può essere eseguita in due modi. Il vaccino iniettato utilizzato negli Stati Uniti e nella maggior parte dei paesi ricchi contiene virus uccisi, è potentemente protettivo contro le malattie ma non impedisce ai vaccinati di diffondere il virus ad altri”.

Pertanto l'eradicazione della polio entro il 2026 richiederà strategie innovative, pazienza e perseveranza. E circa 4,8 miliardi di dollari.