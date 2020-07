Speranza annuncia una riforma "copernicana" della sanità

AGI - "Sto lavorando ad grande piano su alcuni assi fondamentali, serve una cifra dai 20 miliardi in su se vogliamo fare un'azione vera e reale di cambiamento copernicano sul nostro sistema sanitario nazionale". Lo ha annunciato a Radio 24 il ministro della Salute, Roberto Speranza.

Dove si interverrà? Speranza ha specificato che gli "ambiti sono vari. Noi abbiamo bisogno di un grande investimento sulla sanitaà digitale, tema sul quale l'Italia è in ritardo. Abbiamo bisogno di investire sulla sanitaàdel territorio, sui presidi ospedalieri. C'è poi il tema enorme - ha proseguito il ministro - che riguarda la nostra capacità come paese di attrarre gli straordinari investimenti che si fanno a livello globale sull'industria farmaceutica, e c'è anche un grande tema tra sanità e ambiente. Io penso che - ha sottolineato Speranza - dobbiamo lavorare a un grande piano di rilancio del nostro Ssn e della nostra sanità pubblica".

Quali risorse usare? "A me vanno bene il Mes, il Recovery Fund, le risorse prese con le nostre aste ordinarie" ha dichiarato il ministro - quello che non può accadere è che le risorse non arrivino. Penso che se c'è una stagione in cui arrivano nuove risorse, il Servizio sanitario nazionale deve essere il primo capitolo da finanziare".