Zingaretti vede Bill Clinton: "Siamo baluardo contro odio e paura"

"Sono contento di aver incontrato Bill Clinton perché insieme, qui in Italia come negli Usa, siamo il baluardo alla cultura dell'odio e della paura. Ho invitato Clinton in Italia, ospite dei democratici e mi ha promesso che verrà entro l'estate": lo ha riferito il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, al termine del colloquio con l'ex presidente degli Stati Uniti nella sede della Fondazione Clinton, a Manhattan, durato cinquanta minuti. Il programma della giornata di Zingaretti a New York prevede la visita alla sede locale del circolo del Pd dove si terrà l'elezione del segretario e, in serata, l'incontro con il sindaco di New York, Bill de Blasio.

