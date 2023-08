Da Pinzolo alla Puglia, le vacanze tutte italiane del governo

Ad agosto anche la politica nazionale va in vacanza, dopo le due estati infuocate delle crisi di governo (2019 e 2022)

AGI - Ad agosto anche la politica nazionale va in vacanza. Dopo le estati infuocate delle crisi di governo (2019 e 2022), quest'anno le Camere si sono affrettate a concludere i lavori nella prima settimana di agosto e i parlamentari - deputati e senatori - avranno quattro ottave di riposo dalle attività nella capitale. Più limitato il periodo di ferie che si concederanno le alte cariche dello Stato e i rappresentati del governo. Tra mare e montagna, ecco una mappa delle vacanze dei big della politica, con i membri dell'esecutivo di centrodestra che sembrano prediligere mete italiane.

Sergio Mattarella, che si è trasferito nella tenuta alle porte di Roma, a Castelporziano, trascorrerà, a ridosso di Ferragosto, qualche giorno in una delle caserme messe a disposizione alla presidenza della Repubblica. Quest'anno, il capo dello Stato ha scelto di andare in montagna. Vacanze nelle regioni di origine, invece, per la seconda e la terza carica dello Stato. Ignazio La Russa trascorrerà del tempo con la famiglia nella sua casa nel Catanese, mentre Lorenzo Fontana passerà le vacanze sulla sponda veneta del lago di Garda.

Giorgia Meloni ha fissato per lunedì l'ultima riunione del Consiglio dei ministri prima della pausa estiva. Poi i ministri potranno partire per le varie destinazioni fino al 22, data di 'pre-allarme' per la ripresa delle attività. La presidente del Consiglio dovrebbe rilassarsi, quantomeno la settimana di Ferragosto, con il compagno Andrea Giambruno e la figlia Ginevra. I Meloni-Giambruno hanno scelto di trascorrere le vacanze in Italia, e nello specifico nella Valle d'Itria, in Puglia come già l'anno scorso.

Vacanze nella penisola anche per il vice premier Matteo Salvini, che già si è concesso qualche giorno di relax con il primogenito a Milano Marittima. Il leghista trascorrerà le vacanze al mare con la fidanzata Francesca Verdini in Toscana (dove dovrebbe partecipare alla Versiliana), e poi, dopo una tappa alla festa della Lega di Ponte di Legno, in Valcamonica, dovrebbe tornare a Pinzolo, nel Trentino, come ogni anno, con la figlia più piccola.

Tra i componenti del governo, ferie low profile per Antonio Tajani, Giancarlo Giorgetti e Gilberto Pichetto Fratin. Il vice premier trascorrerà un po' di tempo con la famiglia a Fiuggi, nel Lazio. Mentre il ministro dell'Economia non intende muoversi dal 'suo' lago, sotto le Prealpi varesine. Il titolare dell'Ambiente, infine, ha fatto sapere che stara' nella sua casa in campagna, nella bassa biellese. La ministra del Turismo Daniela Santanché, invece, farà su e giù tra la casa di Cortina e il Twiga a Forte dei Marmi.

Oltre a Matteo Piantedosi che terra' il tradizionale incontro con la stampa per fare il bilancio dell'ultimo anno di attività, a Ferragosto, infine, si lavorerà anche al Mic, con il ministro Gennaro Sangiuliano che ha precettato i suoi direttori generali per una riunione in mattinata.