Ultimatum del Pd al M5s: decidete entro le 16 cosa fare

Tiziana FABI / AFP Luigi Di Maio

Secondo quanto si apprende da fonti Pd, il Nazareno avrebbe posto le ore 16 come scadenza per avere una risposta da M5s sulla prosecuzione o meno del confronto per la formazione del governo. Questo perché per quell'ora e' convocata la cabina di regia del Partito democratico, che dovrà stabilire se e come continuare gli incontri coi pentastellati, dopo l'annullamento del vertice tra le due delegazioni, inizialmente previsto a Palazzo Chigi per le 11.

