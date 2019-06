Ue: Conte, Italia auspica per sè portafoglio economico di prima linea

"L'Italia auspica per sè un portafoglio economico di prima linea". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo in Aula alla Camera parlando del prossimo Consiglio europeo che verterà sulle nomine nelle istituzioni comunitarie. "Una governance europea sulle migrazioni, sui rimpatri e di contrasto al traffico illegale di esseri umani" ha detto il presidente del Consiglio elencando i punti che, secondo lui, l'Unione Europea dovrebbe fare propri.

"Realizzare forme minimo di salario europeo. Un budget dell'Eurozona per la stabilizzazione economica, che mettano al riparo da turbolenze. Un impulso concreto per incentivare investimenti pubblici produttivi. Una unione che promuova politiche ambientali per l'economia circolare, senza che cio' incrini l'unita' europea. Una adeguata tutela europea dei prodotti agricoli, etichettatura e tracciabilità, rispettosa di imprenditori e consumatori. Miglioramento della cooperazione al contrasto del terrorismo internazionale e del crimine organizzato. Una politica di difesa comune adeguata", ha aggiunto Conte.

