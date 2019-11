Salvini ringrazia Ruini: "Spero di poterlo incontrare"

Francesco Fotia / Agf

Matteo Salvini

"Ringrazio il Cardinal Ruini, che spero di poter incontrare, per le parole che invitano al confronto, all'apertura, alla riflessione e all'incontro, per lo sviluppo di valori, principi e idee che sono molto spesso comuni". E' il commento del leader del Carroccio Matteo Salvini dedica all'intervista del prelato sul Corsera. "L'Italia - sottolinea Salvini - o è cristiana o non lo è. Un conto è accogliere chi scappa dalla guerra, un altro è far finta che in Italia ci sia spazio, casa e lavoro per tutti, cosa che non è e che porta allo scontro".



"Sul diritto alla vita, sulla tutela della famiglia, sulla liberta' di scelta educativa e sulla difesa delle nostre radici le posizioni della Lega sono assolutamente salde'', aggiunge Salvini.

