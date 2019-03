Salvini: "Sì alla cittadinanza a Ramy". E invita 5 ragazzi al Viminale

(Afp) Matteo Salvini

Aggiornato alle ore 15,14 del 26 marzo 2018.

Via libera di Salvini alla concessione della cittadinanza italiana a Ramy, il ragazzo 13enne che, con la sua telefonata, ha di fatto salvato la vita ai passeggeri del pullman dato alle fiamme da Sy nei pressi di San Donato Milanese. Per me "è sì alla cittadinanza a Ramy - ha detto il vicepremier nel corso della registrazione del Maurizio Costanzo Show - È come se fosse mio figlio".

Il ministro dell’Interno ha poi invitato al Viminale 5 ragazzi della scuola Media “Vailati” e 12 carabinieri, che sono stati coinvolti nel dirottamento dello Scuolabus, sulla strada Paullese, vicino a San Donato Milanese. Lo fanno sapere fonti del ministero. I ragazzi che incontrerà sono: Adam, che dopo aver nascosto il telefonino al terrorista, è riuscito a chiamare i Carabinieri, fornendo indicazioni utili; Aurora, che presa in ostaggio, manteneva la calma e il sangue freddo; Fabio, che ha parlato con il terrorista, cercando di dissuaderlo e tranquillizzarlo; Nicolò che si è offerto come ostaggio, dopo la richiesta del terrorista; Rami che anche lui sottraendo all’attenzione il telefonino, riusciva a chiamare i Carabinieri, fornendo ulteriori utili informazioni.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.