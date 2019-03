La ragione per cui Salvini ha frenato sulla cittadinanza a Rami

ELIANO IMPERATO / Controluce



Matteo Salvini

Per il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, "purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza" a Rami, il giovane eroe del bus incendiato in provincia di Milano. In merito a un possibile incontro con il ragazzo di origine egiziana, Salvini ha detto che, se dipendesse da lui, lo vedrebbe "anche domani, fino a giovedì sono al ministero: le porte del Viminale sono aperte".

In ogni caso, ha aggiunto, "lo invito quando ho gli elementi a disposizione per decidere, ma purtroppo a stasera non ci sono gli elementi per concedere la cittadinanza. Mi spiacerebbe moltissimo, però così è". "Siccome le cittadinanze non sono biglietti delle giostre - ha sottolineato Salvini a margine della presentazione del nuovo libro di Mario Giordano - abbraccerò volentieri tutti i ragazzi della classe perché non ci sono protagonisti di serie A e di serie B".

"Quando si tratta di cittadinanze non ci deve essere nessuna ombra e nessun dubbio, e purtroppo al momento ombre e dubbi ce ne sono. Se qualcuno la cittadinanza non l'ha chiesta e non l'ha ottenuta dopo 20 anni, fatevi una domanda e datevi una risposta sul perché", ha concluso Salvini riferendosi al fatto che la cittadinanza concessa a Rami si estenderebbe anche ad altri membri della sua famiglia, tra cui il padre, in Italia da qualche decennio.

A quanto si apprende, a frenare la concessione della cittadinanza italiana "per meriti speciali" a Rami è stata la scoperta che un parente del 13enne egiziano ha avuto problemi con la giustizia. Di qui l'orientamento del Viminale che starebbe pensando di attribuire la cittadinanza solo al ragazzo e non al resto dei familiari. C'è già un precedente con il bambino inglese Charlie Gard, affetto da una malattia incurabile a cui fu concessa la cittadinanza per facilitarne il trasferimento in Italia per le cure.

Già nel pomeriggio Salvini aveva detto che sui dubbi sulla concessione della cittadinanza "sarebbe sgradevole entrare nel merito e non lo faccio", ma "stiamo facendo tutti gli approfondimenti del caso, evidentemente non sul ragazzino di 13 anni ma su altri, perché io la cittadinanza la concedo a chi ha fedina penale pulita". "Penso che tutti abbiano capito di cosa stia parlando", ha aggiunto Salvini, facendo riferimento al fatto che la concessione della cittadinanza a Rami comporterebbe la sua estensione anche al resto della famiglia del giovane egiziano.

"Conto di incontrare Rami - ha concluso il ministro - il prima possibile e di fare quello che la legge mi permette di fare, e non faccio quello che la legge non mi permette di fare: le cittadinanze non le posso regalare e per dare le cittadinanze ho bisogno di fedine penali pulite. Non parlo dei ragazzini di 13 anni ma non fatemi dire altro".

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.