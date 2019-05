Salvini: a scuola va rimesso il grembiulino ai bambini

"Abbiamo riportato l'educazione civica a scuola, chiederò che venga rimesso anche il grembiulino ai bambini per evitare che ci sia chi viene con le felpe da 700 euro. Diranno che lo faceva anche il Duce. Ma siamo in democrazia, bisogna riportare ordine e disciplina". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini durante un comizio a San Giuliano, prima tappa del tour elettorale in Toscana.

"Stiamo lavorando - ha ricordato - su tasse, lavoro, scuola. Ieri l'ennesima aggressione di un genitore imbecille a un insegnante che fa il suo lavoro. Entro maggio presenteremo una legge per mettere telecamere in tutte le scuole. Stiamo ragionando se metterne anche nelle scuole superiori, per difendere gli insegnanti da qualche imbecille maleducato".

