Salvini ha ammesso di aver incontrato il presidente Casellati

DIEGO RAVIER / HANS LUCAS Matteo Salvini

Intervistato dal Corriere della Sera il leader della Lega Matteo Salvini ammette di aver parlato con la presidente del Senato Elisabetta Casellati “prima e dopo il convegno” sull’antisemitismo promosso dalla Lega “a cui lei è venuta a portare il suo saluto”, “ma – precisa subito dopo – abbiamo affrontato esclusivamente i l tema della lotta all’antisemitismo”. Quindi nessuna interferenza sul voto e le scelte della Giunta per le autorizzazioni a procedere sul caso Salvini-Nave Gregoretti.

Richiesto dal quotidiano di via _Solferino anche di un parere sulla sentenza della Corte costituzionale che ha bocciato la richiesta della Lega di un referendum per trasformare la legge elettorale in un maggioritario puro, Salvini ribadisce il giudizio di “scelta politica” fatto dalla Consulta come già dichiarato da alcuni leghisti il voto della Corte, rincarando la dose: “Una Corte di sinistra ha fatto una scelta di sinistra” o se si preferisce, chiosa, “ha fatto una scelta di sistema”.

Meglio anzi, una scelta “per bloccare il sistema” perché, ad avviso del leader leghista, “in Parlamento c’è una maggioranza di qualche centinaio di eletti che vuole farsi una legge a suo vantaggio, mentre 60 milioni di italiani avrebbero scelto per tutti” però “la Corte ha deciso che scelgano i partiti e non gli italiani” punta dritto l’indice accusatore.

Salvini, invece, sperava che “essendoci di mezzo il futuro del Paese, sarebbero andati oltre le logiche politiche e partitiche” mentre invece “ha prevalso l’istinto di conservazione” ma in aquesto modo, chiosa il leader del Carroccio, “si è tolto ai cittadini il diritto di scegliere la legge che vogliono”.

Quanto alla sua vicenda personale, rispetto al caso della nave Gregoretti e all’accusa di sequestro di persona per non aver fatto scendere a terra la scorsa estate gli immigrati, Salvini dice: “Vogliono mandarmi a processo ma sanno che è senza senso e dunque vorrebbero farlo dopo le elezioni in Calabria ed Emilia-Romagna. E se la prendono con la presidente…”.

