Renzi ha detto che non voterà mai per un governo con il M5s o la Lega

Cristiano Minichiello / AGF Matteo Renzi ospite di Porta a Porta. Sul maxischermo, Luigi Di Maio

"Non voterò mai per un governo con i 5 stelle o con la Lega". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus su La7. L'ex premier ha poi sottolineato: "non penso proprio di uscire da un partito che è il mio partito. Se poi qualcuno vuole fare l'accordo con i 5 Stelle, lo faccia pure", ma io "non voterei un governo con i 5 Stelle, vorrei che il Pd facesse l'opposizione".

