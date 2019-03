Il comitato Zingaretti vede possibile un'affluenza alle primarie del Pd superiore al milione 

Minichiello / AGF Nicola Zingaretti

Filtra grande ottimismo dal Comitato Zingaretti. Il trend dell'affluenza delle proiezioni porta a immaginare un dato definitivo sopra al milione e mezzo di partecipanti. Nelle grandi città, a partire da Roma, viene superata affluenza del 2017.

Un'ipotesi già trapelata nel pomeriggio, quando Gianni Dal Moro, deputato e rappresentante dell'organizzazione Pd, ha spiegato in collegamento dal Nazareno per Mezz'Ora in più su Rai3, che "pensiamo di raggiungere e superare l'obiettivo di un milione di votanti alle primarie", se l'andamento registrato in mattinata si manterrà costante sino a chiusura dei seggi. Dal Moro sottolinea che "la partecipazione alle primarie è uniforme in tutta Italia, il che rappresenta un voto di opinione e un segnale forte nei confronti del governo, anche dopo la manifestazione di ieri a Milano".

Intanto, sempre a Mezzora in più, il politologo Roberto D'Alimonte analizzando i flussi elettorali delle ultime regionali in Abruzzo e in Sardegna, afferma che il Pd ha smesso di "svenarsi" e perdere voti in favore di altre liste.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it.

Se invece volete rivelare informazioni su questa o altre storie, potete scriverci su Italialeaks, piattaforma progettata per contattare la nostra redazione in modo completamente anonimo.