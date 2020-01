Gli effetti del governo giallorosso sul gradimento dei politici su Facebook

Flavio Lo Scalzo / AGF Luigi di Maio, Matteo Salvini

Il crescente divario tra i partiti di centrodestra e quelli della coalizione di governo si fa sempre più netto, anche sui social. Su Facebook negli ultimi 5 mesi si sta manifestando una singolare polarizzazione: da un lato i leader di Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia guadagnano sempre più like e fan; dall'altro quelli del M5s, che finora ha avuto un grande consenso sui social, cominciano a perdere seguaci in maniera consistente.

Lo raccontano i dati raccolti dal sito Politicasufacebook.it, che ogni giorno pubblica gli aggiornamenti rilasciati dal social di Menlo Park. Facebook oggi è il social più usato in Italia, con circa 35 milioni di utenti attivi.

Considerato solo il periodo che va dalla nascita dell'esecutivo Pd-M5s a oggi, su Facebook il politico che ha guadagnato più seguaci è stato Matteo Salvini, con 188.397 like in più alla sua pagina. Segue Giorgia Meloni con 97.941 e, per rimanere al podio, Gianluigi Paragone, con 75.668: curioso rilevare che circa un terzo dei like guadagnati sono arrivati nelle ultime settimane, in particolare da quando il senatore è stato espulso dal Movimento 5 stelle dopo il suo voto contrario alla manovra.

Proseguendo nella classifica s'incontrano Lucia Borgonzoni (Lega, 45.500), Silvia Sardone (Lega, 33.269) e Teresa Bellanova (Italia Viva, 33.134) unica eccezione 'di sinistra' tra i primi 10 politici per fan guadagnati. La lista prosegue con Vittorio Sgarbi (FI, 22.592), Anna Maria Bernini (FI, 20.068), Alessandro Morelli (Lega, 17.888) e Luca Zaia (Lega, 15.943).

La classifica diventa ancora più interessante se la si spulcia al contrario: guardando dal basso, la situazione sembra rispecchiare in maniera piuttosto precisa le inclinazioni dell'elettorato rilevate dai sondaggi degli ultimi mesi. E registra il crollo, anche sui social, del Movimento Cinque Stelle.

Il politico ad aver perso più fan su Facebook da settembre a oggi è il capo politico Luigi Di Maio (-22.126), seguito dal garante del M5s Beppe Grillo (-10.941), da una delle anime più importanti del M5s, Alessandro Di Battista (-7.777) e poi da Paola Taverna (M5s, -4.988), Giulia Grillo (M5s, -1.896), Nichi Vendola (Sinistra Italiana, -1.838), Elisabetta Trenta (M5s, -1.524), il presidente della Camera Roberto Fico (M5s, -1.498), Roberta Lombardi (M5s, 1.057) e Michele Giarrusso (M5s. -1.048).

Meno duro l'impatto della partecipazione al nuovo esecutivo Conte sul Partito Democratico: le perdite sono sotto l'ordine del migliaio in pochi casi rilevati, mentre guadagnano consensi su Facebook alcuni esponenti del partito. Il podio vede: Vincenzo De Luca (9.794), David Sassoli (6.979) e Beppe Sala (6.700).

I politici più discussi

Al di là delle variazioni, il politico con più seguito su Facebook in Italia resta Matteo Salvini con poco meno di 4 milioni di like, seguito da Luigi Di Maio con 2,2 milioni, Beppe Grillo con 1,9 milioni, Vittorio Sgarbi con 1,8 milioni, Alessandro di Battista con 1,5 milioni e Giorgia Meloni con 1,3 milioni. A seguire Matteo Renzi, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte che hanno circa un milione di like sulle loro pagine.

Politica su Facebook inoltre racconta settimanalmente quali sono i politici italiani che più hanno generato discussione sui social: un dato che, spiegano all'Agi, mette insieme numero di like generato dai post, commenti e condivisioni. Anche in questo caso sono i politici di centrodestra a tenere banco. Il numero è la somma dei tre fattori. Qui i dati dell'ultima settimana:

647.501 Matteo Salvini (Lega)

410.727 Giorgia Meloni (Fratelli d'Italia)

224.842 Lucia Borgonzoni (Lega)

185.442 Luigi Di Maio (Movimento Cinque Stelle)

166.022 Gianluigi Paragone (Movimento Cinque Stelle)

140.856 Vittorio Sgarbi (Rinascimento)

