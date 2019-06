Papa Francesco ha detto di non capire la politica italiana

Eliana Ruggiero / Agi Il Papa sul volo di ritorno dalla Romania

"Mi confermo ignorante. Non capisco la politica italiana": è la 'confessione' di Papa Francesco che, sul volo di ritorno dal viaggio apostolico in Romania, nella conferenza stampa con i giornalisti risponde a una domanda sull'ostentazione in campagna elettorale di simboli religiosi. "Non capisco la politica italiana", continua il Pontefice che aggiunge: "E' vero, devo studiarla. ma non posso dare una opinione" sull'argomento perché "senza informazione sarebbe imprudente da parte mia".

Francesco ha poi ribadito di leggere "solo due giornali: quello 'di partito', l'Osservatore Romano" (invitando i cronisti a leggerlo) e il Messaggero "che ha titoli grossi e io lo sfoglio e vedo, ma non entro in queste notizie di propaganda elettorale o di cosa fa un partito". "Ma io prego per tutti perché l'Italia vada avanti e che gli italiani si uniscano e siano leali".

