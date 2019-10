Le notizie del giorno (ore 13,30)

Maria Laura Antonelli / Agf Matteo Renzi

MANOVRA: CONTE APRE ALLE VERIFICHE, RENZI ATTACCA SU QUOTA 100

Il premier da Bruxelles: non mi sottrarrò al confronto sull'articolato definitivo. Renzi lancia la Leopolda 10 e boccia la riforma pensionistica: "È ingiusta, la aboliremo". Buffagni: no a gara al rialzo. Zingaretti: guai a rimettere in discussione un testo che è stato votato.

IL CENTRODESTRA ALLA PROVA DELLA PIAZZA, SALVINI "CI SARANNO GLI ITALIANI CHE NON VOGLIONO ESSERE SPENNATI"

Domani la manifestazione unitaria dei tre leader in piazza San Giovanni a Roma: "saremo 200 mila". Berlusconi: ovvio che l'alleanza la guidi il leader del primo partito, la Lega. Pd: assurdo Ppe accanto a fascisti.

M5S: LA PROVOCAZIONE DI GRILLO "E SE TOGLIESSIMO IL VOTO AGLI ANZIANI?"

"Sono i meno propensi a sostenere scelte di lungo termine". Salvini: cazzate, piuttosto togliamolo per condanne gravi.

MESSICO: BATTAGLIA PER L'ARRESTO DEL FIGLIO DI 'EL CHAPO', LA POLIZIA LO RILASCIA

Gli uomini del cartello all'attacco a Culiacan, nel feudo del re del narcotraffico. Dopo tre ore di sparatorie gli agenti liberano il 28enne per salvaguardare i residenti.

SIRIA: COLPI DI CANNONE MA IL CESSATE IL FUOCO TIENE, L'AMBASCIATORE TURCO "DANNEGGIATE LE RELAZIONI CON ROMA"

Colpi di artiglieria a Ras-al-Ain dopo che Erdogan ha annunciato uno stop all'offensiva di 5 giorni, accuse dei curdi. Il rappresentante di Ankara critica Roma: potrebbero esserci conseguenze negative. Conte: bene che tacciano le armi ma verificare le condizioni. Vertice Ue condanna l'azione unilaterale turca e Amnesty denuncia "crimini di guerra" contro i curdi.

LA CATALOGNA SI FERMA, PUIGDEMONT SI CONSEGNA ALLA PROCURA DI BRUXELLES

Oggi quarto sciopero generale e nuova manifestazione di protesta per le condanne dei leader separatisti. L'ex presidente si presenta ai magistrati belgi ma è stato rilasciato. La sfida di Torra: entro due anni nuovo referendum sull'indipendenza. Rinviato il 'Clasico' Barcellona-Real per motivi di sicurezza.

BREXIT: DOPO L'ACCORDO CON L'UE È BATTAGLIA PER I VOTI A WESTMINSTER

Il premier Johnson esulta: "Ci restituirà il controllo del Paese". Ma domani ai Comuni dovrà fronteggiare le resistenze di laburisti, nazionalisti scozzesi e unionisti dell'Ulster.

CINA: ALLARME PER LA CRESCITA AI MINIMI DAL 1992

Nel terzo trimestre l'incremento del Pil è stato del 6%, mai così basso da 27 anni.

ARRESTATO ULTRÀ NAPOLETANO PER L'OMICIDIO DI BELARDINELLI

Il 39enne è accusato di omicidio volontario, avrebbe legami con la camorra. Era alla guida del Suv che travolse il tifoso del Varese durante gli scontri prima di Inter-Napoli.

BIMBO CADE DALLA TROMBA DELLE SCALE A SCUOLA, E' GRAVISSIMO

La tragedia a Milano.

