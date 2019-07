Le notizie del giorno (ore 17:30) 

BORIS JOHNSON PREMIER ACCELERA SU BREXIT, "GB FUORI DALL'UE IL 31 OTTOBRE"

Nell'ultimo voto dei Tory l'ex ministro degli Esteri ed ex sindaco di Londra la spunta su Hunt ed e' proclamato leader: realizzero' Brexit e sconfiggero' il Labour. Domani si insedia a a Downing Street. Corbyn chiede elezioni: il Paese non lo ha votato. Von der Leyen si congratula: ansiosa di lavorare con lui, ci aspettano tempi difficili. Trump esulta: sara' fantastico. Dall'Iran auguri al veleno: le coste del Golfo sono nostre e le proteggeremo.



SALVINI A BIBBIANO: "SEGNALATE GLI AFFIDI ILLECITI AL VIMINALE, AI PRIMI DI AGOSTO LA COMMISSIONE D'INCHIESTA"

Il leader della Lega nel Comune del Reggiano: non sono qui per attaccare Zingaretti. Ma il Pd insorge: sciacallaggio. M5s: i dem hanno taciuto sullo scandalo.



AFFIDO: AFFONDA IL DDL PILLON, SCRIVERA' LUI NUOVO TESTO

Per M5s "superato" il provvedimento del senatore leghista. La commissione lo incarica di predisporre l'unificazione dei 6 ddl presentati. Tutto slitta a settembre.



AUTONOMIA: SALTA IL TAVOLO CON CONTE, LEGA "INCOMPRENSIBILE"

Secondo fonti governative la riunione non si e' tenuta per motivi di agenda dei partecipanti. Stefani: non c'e' piu' tempo.



DL SICUREZZA BIS: IL GOVERNO PONE LA FIDUCIA ALLA CAMERA

Il voto domani pomeriggio. Giovedi' via libera definitivo.



TRASPORTI: NO DEI SINDACATI A TONINELLI, CONFERMATO SCIOPERO

A vuoto il tavolo convocato dal ministro. Domani blocco dei servizi locali domani e venerdi' degli aerei venerdi'.



CANTONE LASCIA L'ANAC, "CAMBIATO L'APPROCCIO CULTURALE VERSO L'ANTICORRUZIONE"

Il presidente dell'Autorita': "Decisione sofferta, si e' chiuso un ciclo". Il Pd all'attacco: il governo di chi gridava onesta' ha indebolito la lotta contro la corruzione. Arrestato per concussione sindaco leghista di Apricena, nel Foggiano.



LA CRESCITA MONDIALE RALLENTA, FMI LIMA O,1% AL PIL

Stesso ritocco al ribasso anche per il Pil italiano: +0,1% quest'anno e +0,8% nel 2020.



M5S: SBERLEFFO DI GRILLO, MANDATO ZERO? PAURA DI ANDARE A CASA

Il fondatore del movimento deride la novita' annunciata da Di Maio parafrasando una canzone di Julio Iglesias.



SANCHEZ NON OTTIENE LA FIDUCIA, SULLA SPAGNA L'OMBRA DI NUOVE ELEZIONI

Podemos non appoggia il leader socialista. Giovedi' nuovo voto alle Cortes: se non nasce il governo si tornera' al voto.



CALDO, DOMANI BOLLINO ROSSO IN 5 CITTA'

Allerta del ministero della Salute per Bolzano, Brescia, Firenze, Perugia, Torino. Bollino arancione in molti altri capoluoghi, tra cui Roma, Milano, Genova, Bologna.



MONDIALI DI NUOTO, QUADARELLA ORO NEI 1.500 DONNE

La ventenne romana stabilisce anche il nuovo record italiano.



