Il voto in Sardegna, entro domani la proclamazione ufficiale degli eletti

Quindi, domani si conoscerà con esattezza la composizione dell'Assemblea sarda della XXVII legislatura, con una maggioranza di 36 seggi per il Campo largo del centrosinistra, di cui per la prima presidente della Regione nei 75 anni di storia autonomistica, e 24 per la minoranza di centrodestra. La prima seduta dell'Aula dovrà essere convocata da Todde entro 20 giorni dalla proclamazione, mentre per la formazione della Giunta ci sono 10 giorni di tempo.