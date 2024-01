Cosa prevede il decreto Beneficenza

Chiara Ferragni indagata per truffa anche per le uova di Pasqua e la bambola Trudi. Meloni: "Giovedì in Cdm la norma sulla trasparenza"

Le nuove contestazioni si aggiungono a quella già emersa per il pandoro "Pink Christmas". Il governo interverrà per colmare un 'buco' svelato dal caso Balocco e non solo