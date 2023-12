Mattarella, con allargamento dell'Unione europea servono le riforme

AGI - "Oltre ad ampliare il numero dei suoi membri, l'Unione Europea dovrà mettere mano a quel complesso di riforme istituzionali necessarie per renderla in grado di affrontare, con efficacia e tempestività, le sfide del nostro tempo, offrendo l'esempio di una comunità che, attraverso il dialogo e il negoziato, contribuisce in maniera ancora più rilevante alla causa della pace e della collaborazione internazionali". Lo ha detto Sergio Mattarella nella cerimonia di auguri al Corpo diplomatico.

"Numerose - ripeto - sono le istanze che l'agenda internazionale propone e di grande impatto le scelte che una comunità come l'Unione Europea può compiere, a partire dal clima. Le iniziative recentemente assunte in sede europea in materia di Intelligenza Artificiale, per la definizione di standard e regole, sono un esempio di buone pratiche a vantaggio di tutta la comunità internazionale" ha concluso il Presidente della Repubblica.