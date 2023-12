AGI - Parla di "fiducia e di collaborazione" e si dice convinta che "è da qui che l'Italia deve e può ripartire. Dalla fiducia reciproca, dalla capacita' di riscoprirsi parte di una comunità, di pensare ciò che si fa ogni giorno come parte di un progetto più grande, come parte di un progetto più alto". Giorgia Meloni, nel suo videomessaggio per l'Assemblea Annuale 2023 di Confesercenti, ricorda che si tratta di "un sentimento che in passato ha reso l'Italia ciò che è e che oggi noi dobbiamo saper recuperare, perché il governo potrà adottare le norme migliori del mondo, le più efficaci e le più giuste, ammesso che sia capace di farlo, ma tutto sarà inutile se gli italiani non sapranno riscoprire l'orgoglio di se stessi, la consapevolezza delle proprie capacita'".

"Questa è in assoluto la sfida più grande che abbiamo davanti, e su questo, però, io sono certa che posso contare sul vostro contributo", dice il presidente del Consiglio a Confesercenti cui rivolge anche un grazie "per quello che rappresentate, per il lavoro che fate, per l'interlocuzione che avete garantito al governo su tante materie che sono importanti per voi e per la nostra capacita' di dare risposte ai cittadini".

La "folle" idea di rinegoziare il Pnrr

"Si paventavano grandi rischi, quello di perdere i fondi, di fronte a quella che veniva definita la folle idea di chiedere la rinegozazione del Pnrr... mi pare che i risultati siano del tutto diversi e abbiamo raggiunto i risultati". A sottolinearlo è la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso della cerimonia per la sigla dell'Accordo di Sviluppo e Coesione con la Regione Lombardia, a Rho.

"Se la politica presenta seriamente le sue priorità, trova qualcuno che ascolta", rivendica allora Meloni che si rivolge poi al presidente di Confindustria, Bonomi, per osservare che se "quando abbiamo approvato la manovra qualcuno ha detto non c'era la necessaria attenzione alle imprese" questo si doveva al fatto che "stavamo facendo il lavoro di revisione del Pnrr che avrebbe generato 12 miliardi per le aziende"